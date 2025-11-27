Rim izročil Nemčiji osumljenca za sabotažo na Severnem toku

V Nemčijo so ga prepeljali s helikopterjem. Po pristanku v Karlsruheju so ga ob močnem policijskem spremstvu odpeljali z avtomobilom. V petek naj bi prvič stopil pred sodnika.

Nemško tožilstvo Serhija Kuznjecova obtožuje, da je eden od koordinatorjev skupine, ki je 26. septembra 2022 izvedla sabotažo na plinovodu Severni tok 1 in 2 v Baltskem morju. Kuznjecov zanika, da bi bil del te skupine, ki je obtožena namestitve eksploziva na plinovoda, ki povezujeta Rusijo z Evropo. Trdil je, da je bil v času sabotaže v Ukrajini, kjer je bil do leta 2023 poveljnik ukrajinske vojske.

Prijeli so ga 21. avgusta med počitnicami v Riminiju v Italiji, kjer je bil nato večinoma v priporu v strogo varovanem zaporu v Ferrari. V Nemčiji mu v primeru obsodbe grozi do 15 let zapora.

Italija ga je Nemčiji izročila po večmesečnih pravnih bitkah, ki jih je minuli teden končalo italijansko vrhovno sodišče z odločitvijo o njegovi izročitvi. Pred tem je 15. oktobra izročitev blokiralo zaradi težav z nemškim nalogom za prijetje, po njegovem vnovičnem pregledu pa nato izročitev odobrilo.