Tujina

Rim izročil Nemčiji osumljenca za sabotažo na Severnem toku

Berlin, 27. 11. 2025 17.42 | Posodobljeno pred 51 minutami

Avtor
STA , M.V.
Komentarji
12

Ukrajinca Serhija Kuznjecova, ki ga nemško tožilstvo sumi sodelovanja v sabotaži plinovoda Severni tok v Baltskem morju leta 2022, je Italija izročila Nemčiji. Rim ga je izročil po treh mesecih pravnih bitk, ki jih je 49-letnik preživel v priporu v Italiji.

V Nemčijo so ga prepeljali s helikopterjem. Po pristanku v Karlsruheju so ga ob močnem policijskem spremstvu odpeljali z avtomobilom. V petek naj bi prvič stopil pred sodnika.

Nemško tožilstvo Serhija Kuznjecova obtožuje, da je eden od koordinatorjev skupine, ki je 26. septembra 2022 izvedla sabotažo na plinovodu Severni tok 1 in 2 v Baltskem morju. Kuznjecov zanika, da bi bil del te skupine, ki je obtožena namestitve eksploziva na plinovoda, ki povezujeta Rusijo z Evropo. Trdil je, da je bil v času sabotaže v Ukrajini, kjer je bil do leta 2023 poveljnik ukrajinske vojske.

Prijeli so ga 21. avgusta med počitnicami v Riminiju v Italiji, kjer je bil nato večinoma v priporu v strogo varovanem zaporu v Ferrari. V Nemčiji mu v primeru obsodbe grozi do 15 let zapora.

Italija ga je Nemčiji izročila po večmesečnih pravnih bitkah, ki jih je minuli teden končalo italijansko vrhovno sodišče z odločitvijo o njegovi izročitvi. Pred tem je 15. oktobra izročitev blokiralo zaradi težav z nemškim nalogom za prijetje, po njegovem vnovičnem pregledu pa nato izročitev odobrilo.

Vpletenosti v sabotažo je nemško tožilstvo sumilo še enega Ukrajinca, ki so ga prijeli na Poljskem. Poljsko sodišče je 17. novembra zaradi pomanjkanja dokazov zavrnilo nemško zahtevo za njegovo izročitev in ga izpustilo iz pripora.

Za sabotažo na plinovodu Severni tok naj bi bila sicer odgovorna sedemčlanska skupina iz Ukrajine. Napad je v času evropske energetske krize in sedem mesecev po začetku ruske invazije na Ukrajino sprožil številna ugibanja in obtožbe glede odgovornosti. Kijev je za incident okrivil Rusijo, ta pa je odgovornost večkrat pripisala Zahodu. V sabotaži je bil plinovod tako močno poškodovan, da preko njega ni več bilo mogoče dobavljati zemeljskega plina.

KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
E.Nigma
27. 11. 2025 18.35
A torej niso bili Rusi? Torej zdaj, ko so zmagali v vojni so Ukrajinci grešni kozel. Za pričakovati.
ODGOVORI
0 0
anatomija
27. 11. 2025 18.34
+1
Ukrajinski državljan Ruskih korenin , ki je plačanec FSB
ODGOVORI
1 0
jugalo
27. 11. 2025 18.24
+3
A niso Rusi razstrelili ? NATO ovce in UAfili a?!
ODGOVORI
3 0
wsharky
27. 11. 2025 18.14
+0
a ga ne bi raje izročili recimo Mehiki, Venezueli, Braziliji, baje so tam primerni prostori v arestu za takšne nepridiprave, no morda bo pa Tanja lobirala, da prestaja kazen v hotel zaporu v Sloveniji in motoristka Nataša, ga bo po dveh letih pomilostila tudi to je opcija
ODGOVORI
3 3
300 let do specialista
27. 11. 2025 18.11
+4
"Neodvisni mediji" pa vsi tiho kot miške, ko pa je prišlo do tega gnusnega in strahopetnega dejanja, so na veliko in široko širili "resnico" o "zlobnem ruskem dejanju" hmmm "neodvisni" sedaj pa VSI TIHO.
ODGOVORI
7 3
Esprit
27. 11. 2025 18.09
+1
Kako nizko moraš pasti, da ti Američani razstrelijo plinovod, še prej to javno naznanijo, ti pa si izmišljuješ fantazijske zgodbe, ker si tako podvržen, in jim raje plačuješ plin po 4-krat višji ceni kot Rusiji...ni besed....raven mainstreama EU, ki je potopil celotno EU.
ODGOVORI
6 5
Tovariš Balki
27. 11. 2025 18.11
+1
Poljski poslanec se je javno zahvalil na x amerom....da so ga...pa to
ODGOVORI
3 2
4krogci
27. 11. 2025 18.07
+4
So ga ze uradno prekrstil iz ukrajinca v rusa? 🤣🤣
ODGOVORI
7 3
patria
27. 11. 2025 18.05
+3
Ma ne.... A niso zlobni Rusi zminirali "severni tok"?
ODGOVORI
5 2
proofreader
27. 11. 2025 17.54
+1
Dosmrtna ječa. Povzročil je milijardno izgubo Nemčiji.
ODGOVORI
5 4
dober dan
27. 11. 2025 18.04
+2
ne sanjaj, tok so uničili američani
ODGOVORI
4 2
