Rimljane že nekaj časa pestijo precej nenavadne težave. Italijansko glavno mesto so zavzeli divji prašiči, ki se povsem brez strahu sprehajajo po mestu. Mestne oblasti priznavajo, da so jim stvari malce ušle izpod nadzora in da so si pred težavo predolgo zatiskale oči. Medtem pa so se divji prašiči povsem udomačili v skoraj štiri milijonskem mestu.