Rimski župan obljublja kopanje v Tiberi v petih letih

Rimski župan Roberto Gualtieri je napovedal, da bo reka Tibera, srce italijanske prestolnice, v petih letih dovolj čista za kopanje. Ambiciozen cilj je že sprožil val skepticizma, saj je kopanje v reki zaradi onesnaženja prepovedano že od 60. let prejšnjega stoletja, strokovnjaki pa opozarjajo na resna zdravstvena tveganja.

Med obiskom na razstavi Expo v Osaki je Roberto Gualtieri razkril, da je že oblikovana posebna delovna skupina za načrtovanje čiščenja, ki vključuje nacionalne in regionalne organe ter znanstvenike, poroča britanski Independent. "Veseli smo, da smo ugotovili, da je to povsem dosegljiv cilj," je dejal. "V petih letih se bomo lahko kopali v Tiberi." Čeprav nekateri deli reke občasno izpolnjujejo standarde kakovosti vode, je večina reke zaradi onesnaženja iz pritoka Aniene in drugih izpustov še vedno nevarna.

Tibera FOTO: Profimedia icon-expand

Italijansko združenje za okoljsko medicino med drugim opozarja na izjemno visoka tveganja zaradi bakterije E. coli, ki povzroča drisko in bruhanje, ter leptospiroze, bolezni, ki jo prenašajo podgane in ki lahko vodi v visoko vročino ter bolečine v mišicah. Poleg tega po poročanju Independenta obstaja nevarnost okužb kože in oči. Mesto je z jubilejnimi sredstvi že prenovilo dele rečnega nabrežja, pri čemer je na petih odsekih ustvarilo nove tlakovce, družabne prostore in zelenje. Prejšnji projekt z imenom Tiberis se je tržil kot obrečna plaža, vendar je plavanje ostalo prepovedano.

Tibera FOTO: Profimedia icon-expand

Rimska podžupanja za okolje Sabrina Alfonsi je napovedala, da bo delovna skupina pripravila zemljevid zakonodajnih, tehničnih in okoljskih ukrepov, od nove čistilne infrastrukture do strožjega nadzora izpustov. Prvo srečanje je predvideno za oktober, piše Independent.