Rimski župan obljublja kopanje v Tiberi v petih letih

Med obiskom na razstavi Expo v Osaki je Roberto Gualtieri razkril, da je že oblikovana posebna delovna skupina za načrtovanje čiščenja, ki vključuje nacionalne in regionalne organe ter znanstvenike, poroča britanski Independent. "Veseli smo, da smo ugotovili, da je to povsem dosegljiv cilj," je dejal. "V petih letih se bomo lahko kopali v Tiberi."
Čeprav nekateri deli reke občasno izpolnjujejo standarde kakovosti vode, je večina reke zaradi onesnaženja iz pritoka Aniene in drugih izpustov še vedno nevarna.
Italijansko združenje za okoljsko medicino med drugim opozarja na izjemno visoka tveganja zaradi bakterije E. coli, ki povzroča drisko in bruhanje, ter leptospiroze, bolezni, ki jo prenašajo podgane in ki lahko vodi v visoko vročino ter bolečine v mišicah. Poleg tega po poročanju Independenta obstaja nevarnost okužb kože in oči.
Mesto je z jubilejnimi sredstvi že prenovilo dele rečnega nabrežja, pri čemer je na petih odsekih ustvarilo nove tlakovce, družabne prostore in zelenje. Prejšnji projekt z imenom Tiberis se je tržil kot obrečna plaža, vendar je plavanje ostalo prepovedano.
Rimska podžupanja za okolje Sabrina Alfonsi je napovedala, da bo delovna skupina pripravila zemljevid zakonodajnih, tehničnih in okoljskih ukrepov, od nove čistilne infrastrukture do strožjega nadzora izpustov. Prvo srečanje je predvideno za oktober, piše Independent.
Gualtieri pa verjame, da bo Rim uspešnejši kot Pariz, kjer je kljub večmilijardnim vlaganjem bakterijsko onesnaženje med olimpijskimi igrami 2024 povzročilo težave in celo prestavitve nekaterih tekmovanj v Seni. "Pariz je začel z višjimi stopnjami onesnaženja," je povedal župan in dodal, da so v Rimu že identificirali "tri do štiri ključne ukrepe", ki bi omogočili varno kopanje.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.