Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Rimski župan obljublja kopanje v Tiberi v petih letih

Rim, 12. 09. 2025 16.15 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
3

Rimski župan Roberto Gualtieri je napovedal, da bo reka Tibera, srce italijanske prestolnice, v petih letih dovolj čista za kopanje. Ambiciozen cilj je že sprožil val skepticizma, saj je kopanje v reki zaradi onesnaženja prepovedano že od 60. let prejšnjega stoletja, strokovnjaki pa opozarjajo na resna zdravstvena tveganja.

Med obiskom na razstavi Expo v Osaki je Roberto Gualtieri razkril, da je že oblikovana posebna delovna skupina za načrtovanje čiščenja, ki vključuje nacionalne in regionalne organe ter znanstvenike, poroča britanski Independent. "Veseli smo, da smo ugotovili, da je to povsem dosegljiv cilj," je dejal. "V petih letih se bomo lahko kopali v Tiberi."

Čeprav nekateri deli reke občasno izpolnjujejo standarde kakovosti vode, je večina reke zaradi onesnaženja iz pritoka Aniene in drugih izpustov še vedno nevarna. 

Tibera
Tibera FOTO: Profimedia

Italijansko združenje za okoljsko medicino med drugim opozarja na izjemno visoka tveganja zaradi bakterije E. coli, ki povzroča drisko in bruhanje, ter leptospiroze, bolezni, ki jo prenašajo podgane in ki lahko vodi v visoko vročino ter bolečine v mišicah. Poleg tega po poročanju Independenta obstaja nevarnost okužb kože in oči.

Mesto je z jubilejnimi  sredstvi že prenovilo dele rečnega nabrežja, pri čemer je na petih odsekih  ustvarilo nove tlakovce, družabne prostore in zelenje. Prejšnji projekt z imenom Tiberis se je tržil kot obrečna plaža, vendar je plavanje ostalo prepovedano.

Tibera
Tibera FOTO: Profimedia

Rimska podžupanja za okolje Sabrina Alfonsi je napovedala, da bo delovna skupina pripravila zemljevid zakonodajnih, tehničnih in okoljskih ukrepov, od nove čistilne infrastrukture do strožjega nadzora izpustov. Prvo srečanje je predvideno za oktober, piše Independent. 

Preberi še Z enoletno zamudo poleti vendarle mogoče kopanje v Seni

Gualtieri pa verjame, da bo Rim uspešnejši kot Pariz, kjer je kljub večmilijardnim vlaganjem bakterijsko onesnaženje med olimpijskimi igrami 2024 povzročilo težave in celo prestavitve nekaterih tekmovanj v Seni. "Pariz je začel z višjimi stopnjami onesnaženja," je povedal župan in dodal, da so v Rimu že identificirali "tri do štiri ključne ukrepe", ki bi omogočili varno kopanje.

Rim čiščenje onesnaženje reka Tibera
Naslednji članek

Pirc Musarjeva na Dunaju izrazila skrb zaradi policijske racije na Peršmanovi domačiji

Naslednji članek

Učiteljica 15 let na bolniški s polno plačo, šola zanjo sploh ni vedela

SORODNI ČLANKI

Z enoletno zamudo poleti vendarle mogoče kopanje v Seni

V Rim bo romalo tudi več avtobusov iz Slovenije

Z boti kopičili vstopnice za rimski Kolosej in dobili 20 milijonov kazni

Belgijska ekipa postala 'žrtev' Sene: triatlonka okužena z bakterijo E. coli?

Eni so bruhali, drugi zboleli, tretji videli stvari, o katerih ne želijo govoriti

Kljub malce umazani vodi so se triatlonci pognali v reko Seno

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slavko BabIč
12. 09. 2025 17.58
+1
Tako kot janković, saj ni 1. april!
ODGOVORI
1 0
galeon
12. 09. 2025 16.58
+2
Zoki in Makron sta tud obljubljala. To je najlažje.
ODGOVORI
2 0
Slovener
12. 09. 2025 16.48
+1
To ni nič! Ljubljančani pa že sedaj pijejo Ljubljanico, sicer z večjimi ali manjšimi zdravstvenimi problemi, ampak pijejo jo! Zoki je boljši od vseh ostalih županov.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256