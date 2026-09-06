Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Rimsko tožilstvo odprlo preiskavo Epsteinovih stikov v Italiji

Rim, 06. 09. 2026 15.18 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Jeffrey Epstein in Ghislane Maxwell

Tožilstvo v Rimu je odprlo preiskavo proti neznanim osebam zaradi suma trgovine z ljudmi in spolnega nasilja nad mladoletnicami v zvezi z afero pokojnega obsojenega ameriškega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina. Ob tem je ameriško ministrstvo za pravosodje zaprosilo tudi za zaupne dokumente iz Epsteinovih dosjejev.

Preiskavo je tožilstvo sprožilo na podlagi prijave, ki jo je marca vložilo združenje Differenza Donna. Združenje je podrobno analiziralo obsežne dosjeje o Epsteinu, objaviljene v ZDA. Epstein je bil v središču škandala s spolnim izkoriščanju mladoletnic, leta 2019 pa je umrl v zaporu.

Namen preiskave, ki jo usklajuje namestnik tožilca Maurizio Arcuri, je ugotoviti, ali so italijanski državljani v tujini oziroma posamezniki, ki delujejo v Italiji, morda vpleteni v kazniva dejanja, je danes na svojem portalu objavila italijanska javna radiotelevizija Rai.

Epsteinovi dosjeji
Epsteinovi dosjeji
FOTO: AP

Združenje je ugotovilo, da se Italija v dosjejih pogosto pojavlja. Med drugim je otok Capri omenjen več kot 250-krat, večkrat so omenjena tudi bivanja in potovanja v druge glavne italijanske turistične in politične kraje, kot so Rim, Milano, Amalfijska obala in kraji na Sardiniji.

V dokumentih so tudi navedeni stiki z vidnimi osebnostmi iz italijanskega gospodarskega, poslovnega in političnega sveta. Cilj preiskovalcev iz Rima je pojasniti stopnjo vpletenosti teh oseb in preveriti, ali se za Epsteinovimi bivanji in odnosi v Italiji skriva mreža za rekrutiranje ali izkoriščanje mladih žensk in mladoletnic.

V ta namen so rimski tožilci prosili Washington za mednarodno pravno pomoč. Ameriško pravosodno ministrstvo ZDA so med drugim prosili za dostop do dokumentov in arhivskega gradiva, ki še vedno veljajo za zaupne.

Italija se je s tem pridružila drugim evropskim državam, kot sta Velika Britanija in Francija, ki so zaradi omemb svojih državljanov v dosjejih že sprožile ločene preiskave.

Izid rimske preiskave in možnost ugotovitve morebitnih kazenskih odgovornosti bosta zdaj odvisna od odgovora Washingtona na zahteve italijanskih tožilcev, še navaja Rai News.

epstein italija preiskava

V BiH divjajo požari, dim prestrašil prebivalce Dalmacije

24ur.com Tesno prijateljeval z Epsteinom, več žrtev ga obtožuje spolne zlorabe
24ur.com Umrla je Virginia Giuffre, ki je Epsteina obtoževala spolnih zlorab
24ur.com Trump naročil preiskavo povezav Epsteina s Clintonom in drugimi demokrati
24ur.com Odkrili naj bi še milijon Epsteinovih dokumentov
24ur.com V javnost še 8000 Epsteinovih dosjejev
24ur.com Clinton in princ Andrew posneta med spolnimi odnosi z Epsteinovimi dekleti?
24ur.com Novi dokumenti razkrivajo stare povezave Epsteina
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Si postal očka? Pripravi se na te spremembe
Tri leta po smrti slavne pevke je njena edina hči umrla v srhljivo podobnih okoliščinah
Tri leta po smrti slavne pevke je njena edina hči umrla v srhljivo podobnih okoliščinah
5 okusnih živil za dobro odpornost in zdravje otroka
5 okusnih živil za dobro odpornost in zdravje otroka
To je ženska, ki ji je Jernej Tozon namenil posebno zahvalo
To je ženska, ki ji je Jernej Tozon namenil posebno zahvalo
zadovoljna
Portal
Vsi se sprašujejo isto stvar o Nicole Kidman
Tedenski horoskop: Nekaj nedolžnega lahko preraste v nekaj več
Tedenski horoskop: Nekaj nedolžnega lahko preraste v nekaj več
To je frizura, ki ženskam po 40. letu odvzame leta in bo hit jeseni 2026
To je frizura, ki ženskam po 40. letu odvzame leta in bo hit jeseni 2026
To je najboljša ura za večerjo po 50. letu, pravijo strokovnjaki
To je najboljša ura za večerjo po 50. letu, pravijo strokovnjaki
vizita
Portal
Pozabite na trebušnjake: za raven trebuh je pomembnejša ta vaja, ki jo večina dela narobe
Kaj se zgodi z možgani, če vsak dan več ur uporabljamo telefon?
Kaj se zgodi z možgani, če vsak dan več ur uporabljamo telefon?
Prehlad ali alergija? 5 znakov, po katerih ju boste lažje ločili
Prehlad ali alergija? 5 znakov, po katerih ju boste lažje ločili
Če vas bolijo kolena, ne izločite vseh maščob: ta živila vsebujejo snovi, pomembne za sklepe
Če vas bolijo kolena, ne izločite vseh maščob: ta živila vsebujejo snovi, pomembne za sklepe
cekin
Portal
Imel je 31 milijard evrov, danes pa od Rusije zahteva ogromno odškodnino
Šefi naj bi jih končno opazili: štiri znamenja, ki naj bi bila tik pred napredovanjem
Šefi naj bi jih končno opazili: štiri znamenja, ki naj bi bila tik pred napredovanjem
Štirje turisti na Krku želeli sladico, nato pa jih je natakar prosil, naj odidejo
Štirje turisti na Krku želeli sladico, nato pa jih je natakar prosil, naj odidejo
Mislili so, da je vse plačano, nato pa so prejeli račun za več sto tisoč evrov
Mislili so, da je vse plačano, nato pa so prejeli račun za več sto tisoč evrov
moskisvet
Portal
Tina Gaber se še ne poslavlja od poletja: 'Poletje, ne dam te!'
Se redite, slabo spite in ste nenehno utrujeni? Kriv je lahko ta hormon
Se redite, slabo spite in ste nenehno utrujeni? Kriv je lahko ta hormon
Se ga spomnite? Danes ga ne bi prepoznali
Se ga spomnite? Danes ga ne bi prepoznali
Kitajsko križišče, ki je obnorelo internet: iz zraka je videti kot opičji obraz
Kitajsko križišče, ki je obnorelo internet: iz zraka je videti kot opičji obraz
dominvrt
Portal
Kako prepoznati simptome suhega očesa pri vašem psu
Drobna travniška lepotica, ki so jo poznali že naši predniki
Drobna travniška lepotica, ki so jo poznali že naši predniki
Tehnološko čudo: Oaza sredi puščave, kjer je vedno 23 stopinj
Tehnološko čudo: Oaza sredi puščave, kjer je vedno 23 stopinj
To je septembrski trik izkušenih vrtičkarjev za uspešno novo sezono
To je septembrski trik izkušenih vrtičkarjev za uspešno novo sezono
okusno
Portal
Dobri stari čupavci: Recept iz babičine kuharice z dvema, štirimi ali šestimi jajci
Nedelja brez klasičnega kosila: 7 idej, ko si želite nekaj drugačnega
Nedelja brez klasičnega kosila: 7 idej, ko si želite nekaj drugačnega
Najboljše jesenske enolončnice - 7 receptov za jedi, ki jih imajo vsi radi
Najboljše jesenske enolončnice - 7 receptov za jedi, ki jih imajo vsi radi
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
voyo
Portal
Nadgradnja
Nadgradnja
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Zmenek za starše
Zmenek za starše
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929