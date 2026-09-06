Rimsko tožilstvo odprlo preiskavo Epsteinovih stikov v Italiji

Namen preiskave, ki jo usklajuje namestnik tožilca Maurizio Arcuri, je ugotoviti, ali so italijanski državljani v tujini oziroma posamezniki, ki delujejo v Italiji, morda vpleteni v kazniva dejanja, je danes na svojem portalu objavila italijanska javna radiotelevizija Rai.

Preiskavo je tožilstvo sprožilo na podlagi prijave, ki jo je marca vložilo združenje Differenza Donna. Združenje je podrobno analiziralo obsežne dosjeje o Epsteinu, objaviljene v ZDA. Epstein je bil v središču škandala s spolnim izkoriščanju mladoletnic, leta 2019 pa je umrl v zaporu.

Združenje je ugotovilo, da se Italija v dosjejih pogosto pojavlja. Med drugim je otok Capri omenjen več kot 250-krat, večkrat so omenjena tudi bivanja in potovanja v druge glavne italijanske turistične in politične kraje, kot so Rim, Milano, Amalfijska obala in kraji na Sardiniji.

V dokumentih so tudi navedeni stiki z vidnimi osebnostmi iz italijanskega gospodarskega, poslovnega in političnega sveta. Cilj preiskovalcev iz Rima je pojasniti stopnjo vpletenosti teh oseb in preveriti, ali se za Epsteinovimi bivanji in odnosi v Italiji skriva mreža za rekrutiranje ali izkoriščanje mladih žensk in mladoletnic.

V ta namen so rimski tožilci prosili Washington za mednarodno pravno pomoč. Ameriško pravosodno ministrstvo ZDA so med drugim prosili za dostop do dokumentov in arhivskega gradiva, ki še vedno veljajo za zaupne.

Italija se je s tem pridružila drugim evropskim državam, kot sta Velika Britanija in Francija, ki so zaradi omemb svojih državljanov v dosjejih že sprožile ločene preiskave.

Izid rimske preiskave in možnost ugotovitve morebitnih kazenskih odgovornosti bosta zdaj odvisna od odgovora Washingtona na zahteve italijanskih tožilcev, še navaja Rai News.