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'Risal je obešene ljudi, mrtva telesa in govoril, da želi biti napadalec'

Krakov, 08. 11. 2026 16.24 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.V.
napadalec v krakovu Michal O.

Kdo je 24-letni Michal O., pod streli katerega je v Krakovu padlo devet oseb – šest na ulici in trije v njegovem domu? Za medije so spregovorili nekateri njegovi znanci in sosedje. Michal je bil v obračunu s policisti ranjen, trenutno pa okreva v bolnišnici. Policija zaradi njegovega stanja z njim še ni opravila zaslišanja.

Nekdanja sošolka 24-letnega napadalca Michala O., ki je v soboto v središču Krakova na Poljskem ubil šest ljudi, še trije mrtvi pa so bili najdeni v njegovem domu, je podala zaskrbljujoče podrobnosti o njegovem vedenju. Trdi, da je risal obešene ljudi, trupla in napade na šolo ter odkrito povedal, da želi postati napadalec.

V intervjuju za poljski radio ESKA je povedala, da je bil osumljenec tih, vendar je med poukom pogosto risal prizore nasilja.

"Spomnim se, da smo nekoč sedeli v razredu, ko je risal obešene ljudi ali nekoga, ki vstopa s pištolo. Vprašali smo ga, kaj je to, in rekel je, da je bil to napad na šolo, da so povsod ležala trupla in da je vstopil v šolo s pištolo," je dejala.

Streljanje iz avtomobila v Krakovu
Streljanje iz avtomobila v Krakovu
FOTO: Profimedia

Po njenih besedah se je na risbah upodabljal kot oborožen napadalec. Ko so ga sošolci vprašali, zakaj riše takšne prizore, naj bi odgovoril, da želi postati napadalec. "To je rekel, kot da bi bile sanje," se je spominjala.

Povedala je, da so študenti opazili njegovo nenavadno vedenje, a nihče ni verjel, da bi res lahko izvedel napad. "O tem smo se pogovarjali, malo posmehljivo, zaradi teh njegovih risb. Nihče ni res pričakoval, da se bo to nekega dne dejansko zgodilo," je dejala. Omenila je tudi, da so se študenti med seboj šalili, da bo nekega dne koga ubil.

Po njenih besedah osumljenec ni bil blizu drugim študentom. Opisala ga je kot tihega, zadržanega in nedostopnega mladeniča, ki se je redko udeleževal pogovorov. Izjema so bile ure zgodovine, med katerimi je govoril pogosteje. Nekdanja sošolka domneva, da so ga zanimali zgodovina, vojska in vojskovanje. Povedala je tudi, da se je nekoč med učenjem na daljavo pridružil videoklicu, na glavi pa je imel nadeto staro plinsko masko.

Sosedje drugače

Povsem drugačno sliko osumljenca so predstavili njegovi sosedje iz Ostrowca Świtokrzyskega, mesta, kjer je živel z družino. "Bil je šok. Spodoben mladenič, miren. O njem ne moremo reči nič slabega," so poljskim novinarjem povedali sosedje. "Fant kot vsak drug. Hodil je naokoli s kapuco, pozdravljal," je dejal eden od sosedov.

Po njihovih besedah se je družina zdela mirna in niso opazili nobenih prepirov. Opazili niso niti mladeničevega posebnega zanimanja za orožje ali vojaške uniforme.

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