'Risal je obešene ljudi, mrtva telesa in govoril, da želi biti napadalec'

Nekdanja sošolka 24-letnega napadalca Michala O., ki je v soboto v središču Krakova na Poljskem ubil šest ljudi, še trije mrtvi pa so bili najdeni v njegovem domu, je podala zaskrbljujoče podrobnosti o njegovem vedenju. Trdi, da je risal obešene ljudi, trupla in napade na šolo ter odkrito povedal, da želi postati napadalec. V intervjuju za poljski radio ESKA je povedala, da je bil osumljenec tih, vendar je med poukom pogosto risal prizore nasilja. "Spomnim se, da smo nekoč sedeli v razredu, ko je risal obešene ljudi ali nekoga, ki vstopa s pištolo. Vprašali smo ga, kaj je to, in rekel je, da je bil to napad na šolo, da so povsod ležala trupla in da je vstopil v šolo s pištolo," je dejala.

Streljanje iz avtomobila v Krakovu FOTO: Profimedia

Po njenih besedah se je na risbah upodabljal kot oborožen napadalec. Ko so ga sošolci vprašali, zakaj riše takšne prizore, naj bi odgovoril, da želi postati napadalec. "To je rekel, kot da bi bile sanje," se je spominjala. Povedala je, da so študenti opazili njegovo nenavadno vedenje, a nihče ni verjel, da bi res lahko izvedel napad. "O tem smo se pogovarjali, malo posmehljivo, zaradi teh njegovih risb. Nihče ni res pričakoval, da se bo to nekega dne dejansko zgodilo," je dejala. Omenila je tudi, da so se študenti med seboj šalili, da bo nekega dne koga ubil. Po njenih besedah osumljenec ni bil blizu drugim študentom. Opisala ga je kot tihega, zadržanega in nedostopnega mladeniča, ki se je redko udeleževal pogovorov. Izjema so bile ure zgodovine, med katerimi je govoril pogosteje. Nekdanja sošolka domneva, da so ga zanimali zgodovina, vojska in vojskovanje. Povedala je tudi, da se je nekoč med učenjem na daljavo pridružil videoklicu, na glavi pa je imel nadeto staro plinsko masko.

Sosedje drugače