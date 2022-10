Rishi Sunak tudi uradno vstopil v boj, mu bo sledil tudi Johnson?

Na Twitterju je zapisal: "Združeno kraljestvo je odlična država, vendar se soočamo z globoko gospodarsko krizo. Zato kandidiram za vodjo konservativne stranke in vašega naslednjega predsednika vlade. Želim izboljšati naše gospodarstvo, združiti našo stranko in poskrbeti za našo državo."

Zagotavlja tudi, da bodo pod njegovim vodstvom integriteta, strokovnost in odgovornost upoštevane na vseh ravneh vlade in zaključil, da bo izbira o novem premierju odločila, "ali bo naslednja generacija Britancev imela več priložnosti kot prejšnja".

Zdaj tudi uradni kandidat za premierski stolček Velike Britanije Rishi Sunak obljublja, da bo uresničil program iz leta 2019, s katerim so torijci na splošnih volitvah osvojili 365 od skupno 650 poslanskih mest, poroča BBC.

Minister za podjetništvo in energetiko Jacob Rees-Mogg je povedal, da se bo za položaj premiera in vodje torijcev potegoval tudi nekdanji premier Boris Johnson, saj da ima "veliko podpore". Prav tako se bo za premierko potegovala tudi trenutna vodja poslanske zbornice in nekdanja ministrica za obrambo Penny Mordaunt, ki je svojo kandidaturo napovedala prva.

V nedeljo so britanski mediji poročali, da je med Johnsonom in Sunakom potekal pogovor. BBC-jevi viri so navedli, da "ni razkrito, o čem sta se na srečanju pogovarjala."

Raab: Sunak ima dvakrat več podpornikov kot Johnson

Nekdanji Johnsonov namestnik Dominic Raab je za BBC izrazil prepričanje, da ima Sunak dvakrat več podpornikov kot Johnson, vključno z "velikimi imeni" konzervativne stranke, kot so Sajid Javid, Steve Baker in Kemi Badenoch.

Sunak, nekdanji analitik pri banki Goldman Sachs in finančni minister v vladi Johnsona, je pred šestimi tedni na glasovanju članov konservativne stranke s 60.000 glasovi proti 81.000 izgubil tekmo za premierski položaj proti Liz Truss. Ta je po le 45 dneh v četrtek odstopila, med torijci pa se je začela tekma za njenega naslednika ali naslednico.