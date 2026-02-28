Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Rjoveči lev, Epski bes in 'Fateh Hajbar'

Teheran, 28. 02. 2026 13.21 pred 6 urami 3 min branja 67

Avtor:
N.V. E.K.
Iranska raketa Kheibar Shekan

Vsaka velika vojaška operacija v zgodovini je nosila svoje ime. Poznamo Puščavski vihar v Kuvajtu, Iraško svobodo, operacijo Barbarossa in še več. In tudi zdajšnje operacije so dobile svoje ime: Rjoveči lev, Fateh Hajbar in Epski bes.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Izrael in ZDA bombardirajo Iran
    03:44
    Iz 24UR: Izrael in ZDA bombardirajo Iran
  • Iz 24UR: Politični odzivi na eskalacijo razmer
    02:03
    Iz 24UR: Politični odzivi na eskalacijo razmer
  • Iz 24UR: Kaj je po napadu sporočil Trump?
    01:34
    Iz 24UR: Kaj je po napadu sporočil Trump?
  • Iz 24UR: Kje vse se vrstijo napadi?
    01:12
    Iz 24UR: Kje vse se vrstijo napadi?

 

Izraelska operacija proti Iranu nosi ime Rjoveči lev. Naziv, ki ga je izbral premier Benjamin Netanjahu, je skladen s prejšnjo izraelsko operacijo junija lani, ki se je imenovala Vzhajajoči lev. Ta se nanaša na leva na stari iranski zastavi, s katero paradirajo protestniki proti aktualnemu režimu. 

Ameriški predsednik Donald Trump pa je sporočil, da je ime ameriške vojaške operacije proti Iranu Epski bes. Ime je takrat uradno določilo ministrstvo za obrambo. Lanski napad na Iran so poimenovali Polnočno kladivo.

Iranska raketa Kheibar Shekan
Iranska raketa Kheibar Shekan
FOTO: Profimedia

In kmalu po ameriško-izraelskih napadih na Iran je iranski režim odgovoril s povračilnimi napadi. Iranci so svojo operacijo poimenovali Fateh Hajbar, kar ima lahko več razlag. Hajbar je ena izmed najnovejših iranskih balističnih raket, fateh pa pomeni zmago. Ime operacije pa bi torej lahko prevedli kot Zmagovalna raketa. Vendar pa ima besedna zveza "Fateh Hajbar" v islamskem svetu tudi drug simboličen pomen, saj ta označuje zgodovinsko bitko za Hajber.

Zgodovinski kontekst iranskega imena operacije

Bitka pri Hajbarju (Khaybar) sega v leto 628, ko je v oazi na severozahodu Arabskega polotoka potekala bitka med zgodnjimi muslimani pod vodstvom poslanca Mohameda in tamkajšnjo judovsko skupnostjo, potem ko je ta prekršila dogovor z muslimansko skupnostjo. Hajbar, ki leži približno 150 kilometrov severozahodno od Medine, je bil dom številnih judovskih plemen. Po kratkem obdobju bojev je ozemlje padlo v roke muslimanom, bitka pa se je končala s padcem utrdbe, smrtjo judovskega poveljnika Marhaba ibn El Harisa ter uvedbo različnih pogojev.

Po muslimanski osvojitvi Hajbarja so prebivalcem oaze predstavili pogoje predaje. Ti so določali zaplembo judovskega premoženja ter obveznost plačevanja posebne dajatve (džizje) za vse nemuslimane, in sicer v zameno za zaščito ter nevtralnost v nadaljnjih spopadih, z možnostjo izselitve kot alternativo. S sprejetjem teh pogojev je muslimanska skupnost utrdila svoj vojaški položaj, saj je pridobila sredstva in zagotovila nadzor nad območjem.

Dogodek je pomenil pomembno utrditev politične in vojaške moči zgodnje muslimanske skupnosti. Hajbar je v zgodovinskem in simbolnem smislu postal sinonim za zmago nad nasprotnikom, zato se njegovo ime v sodobnem bližnjevzhodnem prostoru pogosto uporablja kot močno ideološko sporočilo.

Preberi še Napad na Iran: že več kot 200 mrtvih, 700 ranjenih

Na to simboliko se navezuje tudi iranska raketa Hajbar Šekan, predstavljena leta 2022. Gre za balistično raketo na trdno gorivo z dosegom približno 1450 kilometrov, ki velja za enega naprednejših dosežkov iranskega raketnega programa. Opremljena je s satelitskim sistemom vodenja in manevrirno bojno glavo, kar povečuje njeno natančnost in otežuje prestrezanje.

Iranska raketo Hajbar Šekan so predstavili leta 2022
Iranska raketo Hajbar Šekan so predstavili leta 2022
FOTO: Profimedia

Zaradi razmeroma kompaktne velikosti jo je mogoče izstreliti z različnih mobilnih izstrelitvenih sistemov, po poročilih celo iz predelanih komercialnih vozil, kar bistveno otežuje njeno zaznavanje in uničenje pred izstrelitvijo. Z imenom operacije so tako posegli po zgodovinskem simbolu, ki nosi jasno politično in strateško sporočilo.

Rjoveči lev Fateh Kybar operacija izrael iran raketa napad

Amazonsko pleme na robu izumrtja, novo rojstvo prinaša upanje

Prelomno polletje za Iran: vstaja, represija in napetosti z ZDA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI67

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MladInPerspektiven
28. 02. 2026 20.24
Zakaj se omenja samo vpletenost IZRAELA in ZDA, čeprav ZDA uporablja baze NATO pakta za izvajanje BOMBARDIRANJ in POBOJEV poleg tega sodeluje Velika Britanija in menda še nekatere države. Zakaj se ne pove bedastim EVROPEJCEM kdo vse stoji za tem IN KAJ BO TO PRINESLO ZA EVROPO.... Točno se ve analize so narejene ... sedaj pa samo čakajmo če bo Iran resnično se uprl ali ne od tega je odvisno število DOBRODOŠLI, WELCOME, ACCUEILLIR, WILLKOMMEN, BENVENUTO
Odgovori
-1
0 1
DJ-Pero
28. 02. 2026 20.10
Koliko vojn je že končal Trump? Ta dva z Netanjahujem bi bilo za postaviti pred mednarodno sodišče za vojne zločine...
Odgovori
+0
2 2
Rožle Patriot
28. 02. 2026 18.50
Ja, ja .... čipi za ddr5 bodo še dražji .. !!!
Odgovori
+1
2 1
Slavko BabIč
28. 02. 2026 18.44
Trumplja držijo za moda njegovi prjatli preko Epstein fajlov!
Odgovori
-1
5 6
gongash
28. 02. 2026 18.22
Ne kupujem več nič ameriško
Odgovori
+2
7 5
Stalin
28. 02. 2026 17.19
Kaka imena. Vse skup je ena groteska.
Odgovori
+0
3 3
Slavko BabIč
28. 02. 2026 17.11
Bojkotirati vse ameriške in izraelske izdelke!
Odgovori
+3
11 8
Samo.Jst
28. 02. 2026 16.53
ne podpiram Irana oz bilokaterega voditelja ali drzave bliznjega vzhoda…ampak, a ne bi bilo zabavno videti, kaj bi naredili americani ce bi dejansko dobili kaksno povratno posiljko?
Odgovori
+5
8 3
musicalpotato
28. 02. 2026 16.53
Upam da vsi vpleteni izgubijo
Odgovori
+2
5 3
Slavko BabIč
28. 02. 2026 17.07
Upam, da Forda položijo na morsko dno!
Odgovori
+1
6 5
konc
28. 02. 2026 15.56
Da ne bomo šli vsi epsko v k....
Odgovori
+6
8 2
28. 02. 2026 15.56
Dol z Israhellom
Odgovori
+7
12 5
rdeča petokraka
28. 02. 2026 15.45
Piše, da so tako kot v Gazi Izraelci napadli šolo. Naprej ne bom pisal, naj si vsak misli svoje.
Odgovori
-2
9 11
Bolfenk2
28. 02. 2026 15.35
Ne razumem koliko komentatorjev tukaj sovraži Irance. Iranci nikomur niso storili nič žalega ampak so sami vsakih nekaj mesecev žrtev bombardiranja.
Odgovori
+2
15 13
rdeča petokraka
28. 02. 2026 15.48
Upam, da bodo spet Izraelci prosili premirje. Da bo rjoveči lev .
Odgovori
-3
9 12
rdeča petokraka
28. 02. 2026 15.50
Popravljam : Brezzobi rhoveči lev.
Odgovori
-3
8 11
Bolfenk2
28. 02. 2026 15.33
Sedaj pa ne bo nič z Nobelovo nagrado za mir za Trumpa. Ni pametno, da je napadel Iran.
Odgovori
-1
9 10
Kranjski domoljub
28. 02. 2026 15.40
Nobelov imajo čes izraelci zato je vse mogoče. Možgansko podhranjen ameriški narod bojo znova oprali da so osvobodili pol sveta pa mu jo podelili.
Odgovori
+0
7 7
Colgate
28. 02. 2026 15.29
Naslednjega prosim pospravite Putlerja
Odgovori
-5
9 14
BSSistemTelaze
28. 02. 2026 15.27
Amerika mora pokazat kaj je demokracija,da ljudje imajo pravico svojega glasu. In to pravkar Iranu poskusajo razlozit. Ta bolani rezim Irana mora odpihnit najvecja sila sveta💪
Odgovori
-5
10 15
Salamandros
28. 02. 2026 16.24
Zakaj tega ne razlozijo savdski arabiji?😂 arabci so jim tudi WTC podrli oni so pa napadli afganistan 😂😂😂
Odgovori
+1
4 3
Slavko BabIč
28. 02. 2026 17.09
Smo videli ameriško demonkracijo pred tremi tedni, kjer ubijajo lastne državljane!
Odgovori
+0
2 2
GetBack
28. 02. 2026 15.26
A je Golob že poslal dva naša vojaka v Iran, da rešita demokrata ajatola Ali Hameneja pred Američani?
Odgovori
-2
9 11
Rothschild1
28. 02. 2026 15.18
Iranski zlocinski rezim je v 2 dneh med miroljubnimi pritesti pobil 40.000 ljudi in krvavo zatru proteste. Americani in Uzraelci naj vrzejo sedanjo vlado, potem pa naj Iranci prevzamejo oblast, ki ne bo vec zatirala lastnih ljudi. 🙏🏻
Odgovori
+5
18 13
Kranjski domoljub
28. 02. 2026 15.26
Ne laži. Ubili so 4000 upornikov ki so načrtno napadli iransko policijo. V enem od teh napadov na policisko postajo so ubili 100 policajev. To je bil izraelsko-ameriški teroristični napad na iran ki pa ni uspel. Zato grejo zdej bolj direktno.
Odgovori
-1
11 12
HUSO BOSS
28. 02. 2026 15.08
ZAKAJ JE TEGA TREBA LJUDJE BOŽJI
Odgovori
+6
11 5
MC King
28. 02. 2026 15.08
Ko te obišče vsa ta vojaška mašinerija enostavno vklopiš možgane. Perzijci očitno ne vodijo Irana.
Odgovori
+5
6 1
bibaleze
Portal
Kako ne prizadeti nekoga, ki si želi otroka
Kaj zmore vaš dojenček v prvih treh mesecih?
Kaj zmore vaš dojenček v prvih treh mesecih?
Najboljše pomladne aktivnosti za otroke na prostem: ideje za razvoj motorike in domišljije
Najboljše pomladne aktivnosti za otroke na prostem: ideje za razvoj motorike in domišljije
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
zadovoljna
Portal
Ganljivo sporočilo, ki ga je Dragićeva izbranka namenila svoji mami
Dnevni horoskop: Ovni bodo nemirni, bike čaka razvajanje
Dnevni horoskop: Ovni bodo nemirni, bike čaka razvajanje
10 zdravih živil, ki v resnici vsebujejo veliko sladkorja
10 zdravih živil, ki v resnici vsebujejo veliko sladkorja
Nenavadna manikura, ki bo hit pomladi
Nenavadna manikura, ki bo hit pomladi
vizita
Portal
Sindrom policističnih jajčnikov: simptomi, ki jih ženske pogosto spregledajo
Zakaj je spanec postal globalni zdravstveni problem in kako ga izboljšati brez zdravil
Zakaj je spanec postal globalni zdravstveni problem in kako ga izboljšati brez zdravil
Hormonsko neravnovesje pri moških: simptomi, o katerih se premalo govori
Hormonsko neravnovesje pri moških: simptomi, o katerih se premalo govori
Zakaj se pojavi panični napad brez razloga
Zakaj se pojavi panični napad brez razloga
cekin
Portal
Kako biti nenadomestljiv v službi?
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
moskisvet
Portal
To resno ogroža zdravje kolesarjev
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
dominvrt
Portal
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Zato morate imeti doma taščin jezik
Zato morate imeti doma taščin jezik
okusno
Portal
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Kaj kuhati za vikend? Imamo super ideje!
Kaj kuhati za vikend? Imamo super ideje!
Kako zgostiti golaž?
Kako zgostiti golaž?
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
voyo
Portal
Borec
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543