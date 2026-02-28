Rjoveči lev, Epski bes in 'Fateh Hajbar'

Izraelska operacija proti Iranu nosi ime Rjoveči lev. Naziv, ki ga je izbral premier Benjamin Netanjahu, je skladen s prejšnjo izraelsko operacijo junija lani, ki se je imenovala Vzhajajoči lev. Ta se nanaša na leva na stari iranski zastavi, s katero paradirajo protestniki proti aktualnemu režimu. Ameriški predsednik Donald Trump pa je sporočil, da je ime ameriške vojaške operacije proti Iranu Epski bes. Ime je takrat uradno določilo ministrstvo za obrambo. Lanski napad na Iran so poimenovali Polnočno kladivo.

Iranska raketa Kheibar Shekan FOTO: Profimedia

In kmalu po ameriško-izraelskih napadih na Iran je iranski režim odgovoril s povračilnimi napadi. Iranci so svojo operacijo poimenovali Fateh Hajbar, kar ima lahko več razlag. Hajbar je ena izmed najnovejših iranskih balističnih raket, fateh pa pomeni zmago. Ime operacije pa bi torej lahko prevedli kot Zmagovalna raketa. Vendar pa ima besedna zveza "Fateh Hajbar" v islamskem svetu tudi drug simboličen pomen, saj ta označuje zgodovinsko bitko za Hajber.

Zgodovinski kontekst iranskega imena operacije

Bitka pri Hajbarju (Khaybar) sega v leto 628, ko je v oazi na severozahodu Arabskega polotoka potekala bitka med zgodnjimi muslimani pod vodstvom poslanca Mohameda in tamkajšnjo judovsko skupnostjo, potem ko je ta prekršila dogovor z muslimansko skupnostjo. Hajbar, ki leži približno 150 kilometrov severozahodno od Medine, je bil dom številnih judovskih plemen. Po kratkem obdobju bojev je ozemlje padlo v roke muslimanom, bitka pa se je končala s padcem utrdbe, smrtjo judovskega poveljnika Marhaba ibn El Harisa ter uvedbo različnih pogojev. Po muslimanski osvojitvi Hajbarja so prebivalcem oaze predstavili pogoje predaje. Ti so določali zaplembo judovskega premoženja ter obveznost plačevanja posebne dajatve (džizje) za vse nemuslimane, in sicer v zameno za zaščito ter nevtralnost v nadaljnjih spopadih, z možnostjo izselitve kot alternativo. S sprejetjem teh pogojev je muslimanska skupnost utrdila svoj vojaški položaj, saj je pridobila sredstva in zagotovila nadzor nad območjem. Dogodek je pomenil pomembno utrditev politične in vojaške moči zgodnje muslimanske skupnosti. Hajbar je v zgodovinskem in simbolnem smislu postal sinonim za zmago nad nasprotnikom, zato se njegovo ime v sodobnem bližnjevzhodnem prostoru pogosto uporablja kot močno ideološko sporočilo.

Na to simboliko se navezuje tudi iranska raketa Hajbar Šekan, predstavljena leta 2022. Gre za balistično raketo na trdno gorivo z dosegom približno 1450 kilometrov, ki velja za enega naprednejših dosežkov iranskega raketnega programa. Opremljena je s satelitskim sistemom vodenja in manevrirno bojno glavo, kar povečuje njeno natančnost in otežuje prestrezanje.

Iranska raketo Hajbar Šekan so predstavili leta 2022 FOTO: Profimedia