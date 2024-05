Kdo je kontroverzni Robert Fico, ki je že tretjič na čelu slovaške vlade?

Slovaški premier Robert Fico je član socialdemokratske stranke Smer – SSD. Pred tokratnim mandatom je bil predsednik vlade že dvakrat, in sicer med letoma 2006 in 2010 ter od leta 2012 do 2018, ko mu je predsedniški stolček odnesla afera po smrti preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka. Politično kariero je začel tudi kot član komunistične partije. Konec septembra lani, ko so na Slovaškem potekale predčasne parlamentarne volitve, je napovedal bolj prorusko slovaško zunanjo politiko in novembra naznanil, da ustavlja pošiljko orožja Ukrajini.

Leta 2006 mu s stranko uspela zgodovinska zmaga in prvič je postal premier. FOTO: AP icon-expand

Fico, ki je pred leti uvedbo evra na Slovaškem označil za zgodovinsko odločitev, je zdaj precej bolj kritičen do Evropske unije, zveze Nato in Ukrajine, s čimer je med volilno kampanjo prepričeval predvsem skrajno leve in skrajno desne volivce. "Vojna v Ukrajini se je začela leta 2014, ko so ukrajinski fašisti ubijali civilne žrtve ruske narodnosti," je 59-letnik jeseni lani povzel nedokazane ruske trditve. V eni izmed prvih izjav po zmagi na volitvah, na katerem je njegova stranka osvojila 23 odstotkov glasov, pa je dejal, da je Ukrajina "velika tragedija za vse", a da imajo Slovaška in Slovaki "večje probleme", kot je ukvarjanje z Ukrajino. Konec oktobra lani je sestavil novo vlado, ki jo je oblikoval skupaj s socialdemokratsko stranko Glas – SD in prorusko Slovaško nacionalno stranko (SNS). Takrat je sicer pozval k mirovnim pogajanjem o vojni v Ukrajini, saj "nadaljnje ubijanje ne bo nikomur v pomoč". Že pred volitvami pa je obljubljal tudi, da ne bi dovolil aretacije ruskega predsednika Vladimirja Putina na slovaških tleh.

Po nekaj mesecih na položaju predsednika vlade je svoja stališča do Ukrajine spremenil. Aprila je pozval k mirni rešitvi vojne v Ukrajini in poudaril, da bi morala biti to "rešitev, ki spoštuje ozemeljsko celovitost in suverenost Ukrajine".

Hrvaški premier Andrej Plenković, slovenski premier Robert Golob in slovaški premier Robert Fico. FOTO: AP icon-expand

Ustavil pošiljko orožja Ukrajini Novembra lani, dober mesec po volitvah, so na spletni strani vlade zapisali, da vlada ne odobrava predloga o donaciji vojaške opreme Ukrajini. Donacijo v vrednosti 40,3 milijona evrov je sicer pripravilo prejšnje vodstvo ministrstva za obrambo in je vključevala dobavo streliva za puške in topove ter protiletalske rakete, minomete in mine. Slovaškim podjetjem, ki si želijo proizvajati orožje in ga dobavljati Ukrajini, tega ne bodo prepovedali, je napovedal Fico. Zadnje mesece je napovedal več zakonskih sprememb, med drugim je parlament sprejel sporno pravosodno reformo, v okviru katere želi vlada uvesti spremembe v slovaški kazenski zakonik, ukiniti specializirano tožilstvo in razširiti pooblastila generalnega tožilca, predlagali so tudi načrt o razpustitvi javne radiotelevizije, Fico sam je bojkotiral tudi medije, ki so bili do njega kritični.

Vladne odločitve in napovedi so na ulice pognale protestnike, zakone pa so kritizirali opozicija, novinarji in medijske organizacije.

Protesti na Slovaškem januarja letos ob napovedi spornih zakonskih sprememb. icon-picture-layer-2 1 / 4

Zadnji mandat zaznamoval umor preiskovalnega novinarja Po poklicu je odvetnik in je od leta 1994 do leta 2000 zastopal Slovaško pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. Politično kariero je začel v komunistični partiji tik pred žametno revolucijo leta 1989, nato pa bil del njene naslednice, Demokratične leve stranke. Leta 1999 je ustanovil stranko Smer – SSD.

Jan Kuciak icon-picture-layer-2 1 / 9