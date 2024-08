Robert Kennedy mlajši prekinil predsedniško kampanjo in podprl Trumpa

Kritičen je bil tudi do izbire Kamale Harris za predsedniško kandidatko demokratov in naštel niz očitkov na račun svoje nekdanje stranke, zaradi česar naj bi sedaj podprl Trumpa.

"Ne verjamem več, da imam realistično pot do zmage na volitvah zaradi nenehne medijske cenzure. Zaradi tega več ne morem prositi osebja, da dela naprej, in donatorjev za denar, " je v petek sporočil Robert Kennedy mlajši in napovedal podporo republikancu Donaldu Trumpu . Dodal je, da mu je Trump zagotovil položaj v prihodnji vladi.

Robert Kennedy mlajši je kampanjo za predsednika ZDA začel kot demokrat aprila lani, vendar je kmalu ugotovil, da nima možnosti proti predsedniku Joeju Bidnu. Oktobra lani se je preselil med neodvisne kandidate in pritegnil pozornost volivcev s svojim stališčem proti cepljenjem in vojnam.

Vendar pa je imel težave z uvrstitvijo na glasovnice zveznih držav, pri čemem so mu s tožbami nagajali predvsem demokrati. Vmes so prišle v javnost tudi zgodbe o tem, da je imel v možganih parazita, in kasneje še, da je povozil medveda in ga odvrgel v newyorškem Centralnem parku.

Ankete kažejo, da ima demokratka Harris ob upoštevanju podpore Kennedyju večjo prednost pred Trumpom, vendar pa nekateri analitiki menijo, da je lahko tudi minimalna podpora nekdanjega demokrata s slavnim priimkom ključna za Trumpove upe na zmago na predsedniških volitvah 5. novembra.