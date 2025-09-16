Svetli način
Od 'nespodobnega' zapeljivca do novinarja in šepetalca konjem

16. 09. 2025

N.L.
10

V 90. letu starosti je na svojem domu v Utahu umrl ameriški filmski igralec Robert Redford, ki so si ga gledalci najbolj zapomnili po vlogah v filmih Dekle, ki sem jo ljubil, Vsi predsednikovi možje in Nespodobno povabilo. Večkrat se je podpisal tudi kot režiser, za režijo filma Navadni ljudje je leta 1981 prejel oskarja.

Leta 1959 je debitiral na Broadwayu, prvič pa se je na televiziji pojavil leta 1960 v seriji Maverick, prvi večji filmski uspeh je nato doživel leta 1967 v komediji Bosonoga v parku (Barefoot in the Park). Status zvezdnika je utrdil s kultno klasiko Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), v kateri je igral vlogo Sundance Kida. Naslednji večji uspeh je doživel leta 1972 s komično dramo Kandidat.

Mnogi so si Redforda zapomnili po enem najbolj znanih romantičnih filmov 70. let: Dekle, ki sem jo ljubil (The Way We Were). Ob Barbari Streisand je odigral vlogo Hubbella Gardinerja.

Robert Redford in Barbra Streisand v filmu Dekle, ki sem jo ljubil
Robert Redford in Barbra Streisand v filmu Dekle, ki sem jo ljubil FOTO: Profimedia

Robert Redford je v filmu The Horse Whisperer (Šepetalec konjem, 1998) igral Toma Bookerja, moškega, ki ima dar za razumevanje in 'šepetanje' konjem. Za vlogo v kriminalni komični drami Želo (The Sting, 1974)  je bil nominiran za oskarja za najboljšo glavno vlogo.

Paul Newman in Robert Redford, Želo.
Paul Newman in Robert Redford, Želo. FOTO: Profimedia

V drami o aferi Watergate v filmu Vsi predsednikovi možje (All the President's Men) iz leta 1976 je Redford odigral vlogo novinarja Boba Woodwarda. Z vlogo je potrdil status enega največjih hollywoodskih imen, čeprav oskarja za igro ni nikoli prejel.  Se pa lahko pohvali z oskarjem za življenjsko delo, ki ga je prejel leta 2002. Leta 2016 je na podelitvi francoskih filmskih nagrad Cezar prejel častnega Cezarja, leto pozneje pa še zlatega beneškega leva za življenjsko delo.

Afera Watergate, ena največjih političnih afer v ZDA, se je začela 17. junija 1972, ko je Nixon svojim podrejenim naročil vohunjenje za političnimi nasprotniki. Film, ki je na velika platna prišel leta 1976, je imel kar osem nominacij in prejel 4 oskarje.

Film Watergate, v katerem je Redford odigral vlogo novinarja Boba Woodwarda
Film Watergate, v katerem je Redford odigral vlogo novinarja Boba Woodwarda FOTO: Profimedia

V filmu Nespodobno povabilo (Indecent Proposal, 1993) Redford igra Johna Gagea, bogatega milijonarja, ki mladoporočencema (Woody Harrelson in Demi Moore) ponudi milijon dolarjev v zameno za eno noč z ženo. 

Redford je igral tudi Jaya Gatsbyja v filmu Veliki Gatsby (The Great Gatsby, 1974), ki je adaptacija istoimenskega romana F. Scotta Fitzgeralda.

Odigral je tudi vlogo Denysa Fincha Hattona v romantični drami Moja Afrika (Out of Africa, 1985), ki je prejela več oskarjev. V vohunskem trilerju Trije Kondorjevi dnevi (Three Days of the Condor) iz leta 1975 je odigral vlogo Joeja Turnerja. 

Na VOYO si že lahko ogledate filma Sprehod po gozdu (A Walk in the Woods, 2015), v katerem Redford igra vlogo popotnika in pisatelja Billa Brysona ter film Jagenčki in levi (Lions for Lambs).

Novi generaciji gledalcev se je predstavil z vlogo Alexandra Piercea v akciji Stotnik Amerika: Zimski vojak (Captain America: The Winter Soldier, 2014). 

Robert Redford v akciji Stotnik Amerika: Zimski vojak
Robert Redford v akciji Stotnik Amerika: Zimski vojak FOTO: Profimedia

Zadnjo filmsko vlogo je odigral v filmu Starec in pištola (The Old Man & the Gun) leta 2018. 

Zadnja vloga Roberta Redforda je bila v filmu Starec in pištola
Zadnja vloga Roberta Redforda je bila v filmu Starec in pištola FOTO: Profimedia

"Ne vem, če bo ta film moj zadnji. A ne morem večno trajati. To počnem od 21. leta. Tekom let sem v ta posel dal dušo in srce. Menim, da je dovolj. Menim, da moraš prenehati, dokler imaš še nekaj pred seboj. Ne smeš čakati, dokler ti zvonec pozvoni. Samo odnehaj. Menim, da je moj čas prišel in ne bi si mogel želeti boljšega projekta kot je ta," je izjavil v 82. letu starosti na filmskem festivalu v Torontu tik pred izidom filma, s katerim se je tudi poslovil od velikih platen.

Robert Redford filmski igralec Hollywood režiser filmske vloge
M.M.Miša
16. 09. 2025 17.04
Meni eden od ljubših igralcev. Robert R. počivaj v miru med zvezdami . 😢 R.I.P.
ODGOVORI
0 0
masterpiece
16. 09. 2025 16.58
+1
Velik igralec, velik intelektualec in velik gospod. Takih ne delajo več.
ODGOVORI
1 0
Aktivna državljanka
16. 09. 2025 16.58
RIP, legenda, vrhunski igralec.
ODGOVORI
0 0
medvedJEkriv
16. 09. 2025 16.58
Gospod Redford, velik poklon.
ODGOVORI
0 0
PegySue
16. 09. 2025 16.54
+3
Nekaj njegovih filmov sem pogledala,najboljši mi je v Dekle,ki sem jo ljubil,z legendarno Barbro Streisand. Dober film,dobra zasedba. Naj počiva v miru.
ODGOVORI
3 0
Sushilover
16. 09. 2025 16.43
-1
Glumac kot glumac, s parimi res dobrimi vlogami, pa definitivno je užival svoje življenje, bejb, kolikor hočeš, se je naužil kot moški - a mu ne zavidamo :). Ampak v USA jasno - igralci so bili vednp tako priotiriziranoi iun željenim - bili tudi predsednik v nekih "starih še luštnih časih", ne ? Ronald Reagan pa to....
ODGOVORI
1 2
RichPiana
16. 09. 2025 16.32
+1
RIP Jeremiah Johnson.
ODGOVORI
1 0
Mukec
16. 09. 2025 16.32
+4
Top filme je imel.
ODGOVORI
4 0
Rožle Patriot
16. 09. 2025 16.29
+0
... Prebudil se je na drugi strani, na drugem svetu .. Svet, kateremu pravimo nebesa !
ODGOVORI
2 2
Uporabnik-1442225
16. 09. 2025 16.24
+4
Legenda počivaj v miru
ODGOVORI
4 0
