Roberta Metsola prepozno prijavila tudi razkošno, brezplačno potovanje v Franciji

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola se sooča z novim pritiskom javnosti. Ob tem, ko je v javni register prepozno prijavila kar 125 daril, je namreč zamudila tudi rok za prijavo razkošnega brezplačnega potovanja, ki je med drugim vključevala tudi bogato večerjo in 350-evrsko hotelsko sobo zanjo in njenega moža. Vse to je namreč plačala elitna vinska družba, razkriva Politico.

Slednje je potrdil tudi njen tiskovni predstavnik. "Ni šlo za napako, noben predsednik parlamenta pred mano ni naredil tega koraka," je Metsola povedal za nemški poslovni časopis Handelsblatt. To sicer ni v nasprotju z nobenim notranjim pravilnikom parlamenta, vendar pa morajo poslanci do konca sledečega meseca javno prijaviti vsa potovanja, nastanitev ali štipendije, ki jih plačajo tretje osebe, kot so vlade ali nevladne organizacije.