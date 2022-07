Robot med partijo šaha zlomil prst 7-letnemu nasprotniku

Prejšnji teden je robot, ki je igral šah, očitno vznemirjen zaradi hitrih odzivov sedemletnega dečka, med partijo na turnirju v Moskvi brezobzirno zgrabil dečkov prst in mu ga zlomil. "Robot je otroku zlomil prst," je po neljubem dogodku tiskovni agenciji TASS priznal predsednik Moskovske šahovske zveze Sergej Lazarev. Dodal je, da je robot že večkrat igral na turnirjih in da pred tem do težav ni prišlo, še poroča The Guardian.

Videoposnetek, ki so ga prvi objavili pri Baza Telegramu, prikazuje, kako robotska roka za nekaj sekund stisne dečkov prst. Nato so na kraj nesreče prihiteli še ženska in trije moški, ki so dečka rešili. Nesreča se je zgodila, ko je robot premaknil eno od dečkovih figur, sedemletnik pa nato ni počakal, da bi robot dokončal svojo potezo, temveč se je odločil za hiter napad, je okoliščine pojasnil podpredsednik Ruske šahovske zveze Sergej Smagin.

Na posnetku je videti tudi enega od upravljalcev oziroma nadzornikov, ki je takoj po tem, ko je robot zagrabil prst dečka, začel pritiskati na napravo, s katero je najverjetneje lahko upravljal z robotom.