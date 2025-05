Robot se je skoraj 'osvobodil' in napadel svoja operaterja

Reakcija je presenetila operaterja, ki je sedel za bližnjim računalnikom, poroča Daily Mail. Takoj se je začel umikati, njegov sodelavev pa se je začel oddaljevati od prizorišča. Robot je nato, na videz sam, dvignil roke v zrak in jih spet spustil. Nato je začel hoditi naprej in mahati. Prevrnil je monitor in druge predmete, moška pa sta poskušala pobegniti. Enemu od njiju je kljub temu uspelo ustaviti žerjav in tako tudi divjanje robota.