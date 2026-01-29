Naslovnica
Tujina

Robotaksiji v Londonu mogoče že septembra

London, 29. 01. 2026 10.52 pred 12 minutami 2 min branja 1

Avtor:
L.M.
Waymov robotaksi

Ameriško podjetje Waymo načrtuje pilotni zagon avtonomnih taksijev v Londonu, polna storitev pa bi lahko stekla že septembra. Projekt spremljajo napovedane spremembe zakonodaje, visoki varnostni standardi in obeti za pomemben gospodarski učinek v Združenem kraljestvu.

Ameriško podjetje Waymo, ki deluje pod okriljem Googlove matične družbe Alphabet, namerava letos razširiti svojo storitev robotaksijev v London, poroča BBC. Pilotni program se bo začel aprila, podjetje pa upa, da bo storitev za plačljive potnike zaživela že septembra, čeprav britanska vlada načrtuje spremembo zakonodaje šele v drugi polovici leta 2026.

Državna sekretarka za lokalni promet Lilian Greenwood je poudarila, da bi lahko avtonomna vozila izboljšala varnost v mestih, saj se ne utrudijo, ne izgubijo pozornosti in ne vozijo pod vplivom alkohola. Hkrati je opozorila, da bodo morala vozila izpolnjevati stroge varnostne zahteve, vključno z zaščito pred kibernetskimi grožnjami.

Waymova vozila, ki jih je podjetje predstavilo v londonskem Transportnem muzeju, trenutno vozijo z varnostnim voznikom, ki pomaga pri kartiranju ulic. Ob začetku komercialne storitve voznika za volanom ne bo več. Potniki bodo robotaksi lahko naročili prek aplikacije, sprva pa storitev ne bo vključevala prevozov na letališča.

Waymov robotaksi
Waymov robotaksi
FOTO: Profimedia

Tehnologija Waymo temelji na štirih senzorskih sistemih, lidarju, kamerah, radarju in mikrofonih, ki vozilu omogočajo 360-stopinjsko zaznavanje okolice do razdalje treh nogometnih igrišč, tudi v slabem vremenu. Zmogljiv računalnik v vozilu podatke obdeluje v realnem času in sprejema odločitve o vožnji. Cene bodo po navedbah podjetja konkurenčne, a v višjem cenovnem razredu, z višanjem ob večjem povpraševanju, poroča BBC.

Avtonomna vozila predstavljajo pomembno gospodarsko priložnost: britanska vlada ocenjuje, da bi panoga do leta 2035 gospodarstvu dodala 42 milijard funtov in ustvarila skoraj 40.000 delovnih mest. Na trg se pripravljajo tudi konkurenti Uber in Lyft, ki sodelujeta s kitajskim podjetjem Baidu.

Waymo navaja, da so njegova vozila doslej prevozila 173 milijonov kilometrov popolnoma avtonomno, predvsem v ZDA, kjer ima podjetje floto 1.700 robotaksijev v San Franciscu in Los Angelesu. Kljub temu so se že, kot navaja BBC, pojavila poročila o posameznih tehničnih težavah, vključno s primeri, ko so potniki začasno ostali ujeti v vozilu.

Waymo avtonomni taksiji robotaksi London

