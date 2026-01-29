Robotaksiji v Londonu mogoče že septembra

Ameriško podjetje Waymo, ki deluje pod okriljem Googlove matične družbe Alphabet, namerava letos razširiti svojo storitev robotaksijev v London, poroča BBC. Pilotni program se bo začel aprila, podjetje pa upa, da bo storitev za plačljive potnike zaživela že septembra, čeprav britanska vlada načrtuje spremembo zakonodaje šele v drugi polovici leta 2026.

Državna sekretarka za lokalni promet Lilian Greenwood je poudarila, da bi lahko avtonomna vozila izboljšala varnost v mestih, saj se ne utrudijo, ne izgubijo pozornosti in ne vozijo pod vplivom alkohola. Hkrati je opozorila, da bodo morala vozila izpolnjevati stroge varnostne zahteve, vključno z zaščito pred kibernetskimi grožnjami.

Waymova vozila, ki jih je podjetje predstavilo v londonskem Transportnem muzeju, trenutno vozijo z varnostnim voznikom, ki pomaga pri kartiranju ulic. Ob začetku komercialne storitve voznika za volanom ne bo več. Potniki bodo robotaksi lahko naročili prek aplikacije, sprva pa storitev ne bo vključevala prevozov na letališča.