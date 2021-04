Robotizacija na bojiščih: štirinožni Spot na vojaških vajah francoske vojske

Realnost morda ni več tako daleč od znanstvenofantastičnih filmov, v katerih se spopadejo roboti. Štirinožni robot Spot, ki ga je izdelalo ameriško podjetje Boston Dynamics, se je namreč na nedavnih vojaških vajah pridružil francoskim vojakom. So takšni roboti, ki znajo skakati, hoditi po stopnicah in celo odpirati vrata, prihodnost vojske?

Francoska vojaška šola École Spéciale Militaire de Saint-Cyr je na nedavnih vojaških vajah pilotsko uporabila naprednega robota ameriškega podjetja Boston Dynamics. Štirinožni rumeni robot Spot se je tako dva dni uril skupaj z vojaki, njegova naloga pa naj bi bila predvsem izvidniška. Namen vojaške vaje z robotom je bil preveriti uporabnost tovrstnih robotov v bojih. Poleg tega pa tudi to, da se vojaki seznanijo z izzivi, ki jih prinaša prihodnost, med katerimi je tudi robotizacija na bojiščih, so zapisali na Twitterju, kjer so tudi delili nekaj fotografij s samih vaj.

Poleg Spota so na raziskovalnih vojaških vajah preizkusili še robote Nerva, Barakuda, UGV Ultro in Optio X-20. Vaj se je poleg petih robotov udeležilo tudi 80 vojakov kadetov. Vajo francoske vojske sta podprli visokotehnološki podjetji Nexter Systems in Shark Robotics. Vodja oddelka za poslovni razvoj pri Boston Dynamics Michael Perry je za The Verge pojasnil, da je francoski vojski Spota priskrbel njihov evropski distributer Shark Robotics. To pa je bilo tudi prvič, da je "pasjega" robota uporabila kakšna vojska.

Med vojaškimi vajami so robote preizkušali v različnih scenarijih, med drugim v napadalni akciji zavzetja križišča, dnevni in nočni obrambni akciji in vaji spopada v urbanem okolju. Vsak scenarij so najprej zvadili samo z vojaki, nato pa še skupaj z roboti. Tako so želeli videti, kakšne so prednosti in pomanjkljivosti robotov.

In kakšni so prvi vtisi? Kako se roboti obnesejo na bojiščih? Po poročanju francoskega časnika Ouest France so vojaki dejali, da so roboti njihove vojaške operacije nekoliko upočasnili, vendar pa so se izkazali za zelo učinkovite pri tem, da so vojake obvarovali. "Ko med vajo spopada v urbanem okolju nismo uporabljali robotov, sem "padel na bojišču". Vendar pa se to ni zgodilo, ko smo imeli robota, ki je prvi opravil izvidnico," je dejal eden od vojakov po poročanju Ouest France. So se pa po drugi strani pokazale tudi slabosti robotov, predvsem pri njihovi omejeni avtonomiji. Spotu se je denimo sredi napada izpraznila baterija, tako da so ga morali nositi. Spot, ki je sicer težak 31 kilogramov, je opremljen s številnimi kamerami in senzorji, s katerimi se ga da upravljati na daljavo. Zaradi svoje štirinožne zgradbe pa je precej okreten in se lahko uspešno izogiba oviram. "To je robot, ki se dobro prodaja, predvsem v civilne in policijske namene," je dejal Clément Levilly, prodajni zastopnik podjetja Shark Robotics. Med drugim ga preizkuša tudi newyorška policija NYPD, ki ga je poimenovala "Digidog".

Poleg tega so ga doslej uporabljali tudi pri brezkontaktni dekontaminaciji, pregledih terena, na gradbiščih, v tovarnah in rudnikih. Spot je opremljen tudi s preprosto roko, s katero lahko celo odpre vrata.

Boston Dynamics prepoveduje uporabo robotov za škodovanje ali ustrahovanje ljudi ali živali Zaradi prisotnosti Spota na vojaških vajah se je dvignila marsikatera obrv. Porajajo se vprašanja, kakšni roboti bodo v prihodnje prisotni na bojiščih in predvsem, kakšne bodo njihove naloge. Bodo nadomestili vojake?

Boston Dynamics, ki je dolga leta razvijalo robote za ameriško vojsko, se je v zadnjih letih usmerilo v bolj komercialne trge in se distanciralo od vojske. Ker nekateri njihovi roboti spominjajo na like iz Transformerjev, mnoge ob pogledu nanje spreleti srh. V podjetju se tega zavedajo, zato poudarjajo, da njihovi roboti nikoli ne bodo oboroženi. "Nedvomno ne želimo, da bi katerakoli stranka robote uporabljala za to, da poškoduje ljudi," je dejal Perry. To so zapisali tudi v pogojih uporabe, kjer prepovedujejo uporabo robotov "za poškodovanje ali ustrahovanje ljudi ali živali, kot orožje ali za uporabo kakršnega koli orožja". Da bi jih malce približali ljudem, pa so njihovi trije najbolj znani roboti (Atlas, Spot in Handle) v posebni novoletni čestitki kar zaplesali.

V Boston Dynamics so še dejali, da za zdaj še ocenjujejo, ali bodo dovolili ali prepovedali uporabo svojih robotov za vojaške namene, četudi le za izvidniške in podobne naloge. "To je nekaj, kar moramo bolje razumeti, nato pa presoditi, ali gre za njihovo aktivno uporabo pri škodovanju ljudem," je še dodal Perry iz podjetja Boston Dynamics. Številne vojske po svetu že nekaj časa uporabljajo robote in drugo avtonomno tehnologijo. Droni, s katerimi upravljajo na daljavo, so tako že vrsto let pomemben del ameriške vojske na številnih bojiščih v Afganistanu, Iraku, Siriji ... Ameriške letalske sile pa trenutno testirajo tudi štirinožnega robota, podobnega Spotu, ki ga je izdelalo podjetje Ghost Robotics. Če se bo robot pokazal kot zanesljiva videonadzorna kamera na štirih nogah, je najbrž le še vprašanje časa, kdaj ga bodo začeli uporabljati na aktivnih bojiščih.