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Robotski parkirni asistenti, ki olajšajo začetek potovanja

London , 16. 09. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Staša Lozar
Parkirni asistent

Poznate tisti stres, ki nas muči pred odhodom na letališče – ko se ves čas sprašujemo, kdaj kreniti od doma, da bomo ujeli letalo in ne bomo zamudili poleta? In pogosto napetost stopnjuje še razmišljanje o tem, kje bomo parkirali. Eno od londonskih letališč je potnikom zato priskočilo na pomoč z uvedbo robotskih parkirnih asistentov, ki se na vso moč trudijo, da bi ljudem olajšali začetek potovanja. Kako? Poglejmo.

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