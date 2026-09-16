Robotski parkirni asistenti, ki olajšajo začetek potovanja

Poznate tisti stres, ki nas muči pred odhodom na letališče – ko se ves čas sprašujemo, kdaj kreniti od doma, da bomo ujeli letalo in ne bomo zamudili poleta? In pogosto napetost stopnjuje še razmišljanje o tem, kje bomo parkirali. Eno od londonskih letališč je potnikom zato priskočilo na pomoč z uvedbo robotskih parkirnih asistentov, ki se na vso moč trudijo, da bi ljudem olajšali začetek potovanja. Kako? Poglejmo.