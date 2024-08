Robotski psi – ukrajinska vojska kmalu z novim zaveznikom na fronti?

Ukrajina bi lahko kmalu dobila neprecenljivega zaveznika na fronti – vsaj tako trdi izdelovalec robotskih psov. Na predstavitvi v gozdu je robot z ukazi upravljalca skakal, tekel, se sklonil in vstal.

Največja njihova prednost je, da se premikajo nizko pri tleh, zato jih je tudi veliko težje zaznati oziroma odkriti. S pomočjo termovizijske kamere lahko pregledujejo sovražnikove jarke in stavbe na vojnih območjih. Poleg odkrivanja min in eksplozivnih naprav lahko prenašajo tudi bremena do sedmih kilogramov, kar bi bilo uporabo predvsem pri transportu streliva ali zdravil na najbolj nevarne točke na bojišču.

"Na izvidniške misije pošiljamo vojake, ki so dobro usposobljeni in z veliko izkušnjami, vendar so vedno izpostavljeni velikemu tveganju," je novinarjem AFP na predstavitvi dejal operater, ki se je predstavil kot Jurij in dela za britansko podjetje, ki dobavlja vojaško opremo.