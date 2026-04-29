Tujina

Zuckerberg, Musk, Bezos, Kim Džong Un na štirih tačkah

Berlin, 29. 04. 2026 08.33 pred 26 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Ne.M.
Robotski psi z glavami slavnih ljudi

Robotske glave, ki se sprehajajo po berlinskem muzeju, so oblikovane po znanih osebnostih – vključno z Elonom Muskom, Markom Zuckerbergom, Jeffom Bezosom, Andyjem Warholom in Pablom Picassom. Občasno tudi "pokakajo" slike svoje okolice, ki so jih predhodno poslikale z vgrajenimi kamerami.

"Živali" so del interaktivne instalacije ameriškega umetnika Beepleja (Mike Winkelmann), ki je trenutno na ogled v berlinski Novi nacionalni galeriji, poroča AP News.

Vsaka natisnjena slika prikazuje delček realnosti, ki ga je umetna inteligenca preoblikovala tako, da spominja na osebnost psa oziroma, z drugimi besedami, na pogled na svet človeške figure na njegovih ramenih. Picassov pes bo ustvaril nekaj v kubističnem slogu, Warholov v pop artu itd.

Gre za komentar o tem, kako algoritmi in tehnološke platforme oblikujejo naše zaznave, pišejo organizatorji razstave v opisu dogodka.

Naš pogled na svet zdaj oblikujejo tehnološki milijarderji

"V preteklosti je naš pogled na svet deloma oblikovalo to, kako so umetniki videli svet," je Beeple povedal za AP. "Način, kako je Picasso slikal, je spremenil naš pogled na svet, način, kako je Warhol govoril o potrošništvu, pop kulturi, to je spremenilo njegov pogled na te stvari," je dodal. Zdaj pa naš pogled na svet oblikujejo tehnološki milijarderji, ki imajo v lasti zmogljive algoritme, ki odločajo, kaj vidimo in česa ne, je dodal umetnik.

Psi nosijo tudi glave v Beeplejevi lastni podobi. Kustosinja razstave Lisa Botti je dejala, da je umetna inteligenca eden od pojavov, ki danes najbolj vplivajo na naša življenja, in da so "muzeji kraji, kjer lahko družba razmišlja" o takšnih preobrazbah, zato si je želela razstaviti Beeplejevo delo.

Delo nosi naslov "Navadne živali" in je bilo prvič razstavljeno na sejmu Art Basel Miami Beach leta 2025.

robotski psi glave ljudje slavni musk zuckerberg warhol picasso

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Talent212
29. 04. 2026 09.50
To je za levičarje umetnost
Odgovori
-1
0 1
Wolfman
29. 04. 2026 09.34
Zgoraj vidim, da si tud našega Janeza skupaj vrgli!
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
