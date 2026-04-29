Zuckerberg, Musk, Bezos, Kim Džong Un na štirih tačkah

Gre za komentar o tem, kako algoritmi in tehnološke platforme oblikujejo naše zaznave, pišejo organizatorji razstave v opisu dogodka.

Vsaka natisnjena slika prikazuje delček realnosti, ki ga je umetna inteligenca preoblikovala tako, da spominja na osebnost psa oziroma, z drugimi besedami, na pogled na svet človeške figure na njegovih ramenih. Picassov pes bo ustvaril nekaj v kubističnem slogu, Warholov v pop artu itd.

"V preteklosti je naš pogled na svet deloma oblikovalo to, kako so umetniki videli svet," je Beeple povedal za AP. "Način, kako je Picasso slikal, je spremenil naš pogled na svet, način, kako je Warhol govoril o potrošništvu, pop kulturi, to je spremenilo njegov pogled na te stvari," je dodal. Zdaj pa naš pogled na svet oblikujejo tehnološki milijarderji, ki imajo v lasti zmogljive algoritme, ki odločajo, kaj vidimo in česa ne, je dodal umetnik.

Psi nosijo tudi glave v Beeplejevi lastni podobi. Kustosinja razstave Lisa Botti je dejala, da je umetna inteligenca eden od pojavov, ki danes najbolj vplivajo na naša življenja, in da so "muzeji kraji, kjer lahko družba razmišlja" o takšnih preobrazbah, zato si je želela razstaviti Beeplejevo delo.

Delo nosi naslov "Navadne živali" in je bilo prvič razstavljeno na sejmu Art Basel Miami Beach leta 2025.