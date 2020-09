Smrt temnopoltega Američana: policisti so mu na glavo poveznili kapuco

Daniel Prude je umrl 30. marca, ko so ga odklopili iz naprave za ohranjanje pri življenju, sedem dni po incidentu s policijo. Njegova smrt v javnosti tedaj ni vzbudila pozornosti, v sredo pa je njegova družina na novinarski konferenci objavila posnetke policijske telesne kamere ter policijska poročila. Posnetki prikazujejo Pruda, ki se je slekel do golega, in policiste, ki mu ukažejo, naj se usede na tla in položi roke za hrbet. Prude sedi na pločniku vklenjen in razburjeno vpije: "Dajte mi vašo pištolo, potrebujem jo," navaja AP.

Policisti so mu nato čez glavo poveznili belo kapuco, ki naj bi bila sicer namenjena zaščiti policistov pred slino oseb – v New Yorku se je v tem času ravno začenjala širiti epidemija koronavirusne bolezni. Prude je zahteval, da mu kapuco snamejo z glave, nato so mu policisti potisnili glavo ob pločnik za dve minuti – en policist z obema rokama drži njegovo glavo ob pločniku, drugi pa mu je na hrbet potisnil koleno, ob tem mu govorita "pomiri se" in "nehaj pljuvati", Pruda pa je slišati, kako izpod kapuce sprašuje"ali me želite ubiti". Njegovo vpitje pa se kmalu spremeni v ječanje, nato utihne in obleži. Eden od policistov nato postane zaskrbljen in omeni, da je pridržani verjetno že dlje časa zunaj, gol na mrazu. Drugi policist reče, da je"zelo mrzel".

Policisti nato odstranijo njegovo kapuco in lisice, na kraj pridejo reševalci, ki ga začnejo oživljati, nato pa odpeljejo v bolnišnico.

Smrt Daniela Pruda je bila umor, posledica"zapletov asfiksije pri fizičnem obvladovanju", je zaključil zdravstveni izvedenec. Kot dodatne dejavnike, ki so prispevali k smrti, pa navaja še delirij in akutno omamljenost zaradi droge PCP, znano kot angelski prah, povzema AP.