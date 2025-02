Rodila na letališču in zapustila otroka: čistilka deklici rešila življenje

Primer sega v oktober 2024. Rusinja Ekaterina Burnazkina je na stranišču za invalide na mednarodnem letališču v Antalyi rodila deklico. Takoj po porodu se je skupaj s svojo mamo Eleno Burnazkino skušala vkrcati na let v Moskvo, a so ju ustavili policisti in obe aretirali.

Novorojenčico je v WC školjki našla čistilka in sprožila alarm. Otroka so v slabem stanju prepeljali v bolnišnico, po besedah policije pa je preživel po zaslugi čistilke, ki je bila na ob pravem času na pravem mestu.

Turško tožilstvo je Ekaterino obtožilo poskusa umora. Kot so zapisali v obrazložitvi, je turistka komaj rojeno dojenčico pustila v najslabših možnih higienskih razmerah, očitajo pa ji, da je delovala zavestno in namerno.