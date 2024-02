Rodila se je s pol srca, zdaj povila dvojčka

Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa , se tako 36-letnica kot njena otroka počutijo dobro. Deklica in deček sta težka 1,4 kilograma, na svet pa sta s pomočjo carskega reza prišla v 34. tednu nosečnosti, le nekaj dni pred predvidenim rokom. Z otrokoma pa so se lahko po le 10 dneh hospitalizacije že odpravili v domačo nego, so povedali v bolnišnici Bambino Gesù.

36-letnica se je sicer rodila s srcem brez desnega prekata oz. dela srčne mišice, ki potiska kri proti pljučem. Gre za resno prirojeno srčno napako, ki v prvih letih življenja običajno zahteva vrsto korektivnih posegov. V konkretnem primeru je bila sicer Italijanka operirana le enkrat, pri štirih letih. Takrat so ji med operacijo izgradili alternativen cirkulacijski sistem oz. Fontanovo cirkulacijo, ki kri iz spodnje votle vene prenaša neposredno v pljuča, ne da bi ta potovala skozi srce.

To je sicer šele četrti primer na svetu, ko je mama z enoprekatnim srcem in Fontanovo cirkulacijo rodila dvojčka, v Italiji pa je celo prvi. Tekom nosečnosti je morala biti sicer Italijanka pod strogim zdravniškim nadzorom, so sporočili iz bolnišnice.

Pri tako kompleksnih prirojenih srčnih boleznih namreč nosečnost celoten organizem izpostavlja večjemu stresu in tveganjem: poveča se volumen krvi in srčna aktivnost, lahko trpijo organi, kot so jetra, ledvice in črevesje. A če ni drugih zapletov, je po navedbah mednarodnih protokolov mogoče stopiti tudi na pot materinstva.