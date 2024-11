Rodila v bloku: 'Otrok je bil že zunaj, ujel sem ga zadnji trenutek'

Ko sta se z dvigalom spustila do garaže, Antonija več ni mogla zdržati. "Ko sem odšel iz dvigala, sem se obrnil in videl, da je glavica dojenčka že zunaj. Slekel sem ženine hlače, a otrok je bil že zunaj," je povedal. "Ujel sem ga zadnji trenutek, ne vem ali za noge ali za kaj drugega."

Takoj po nenavadnem porodu, so poklicali reševalce, ki so zelo hitro prišli. Še hitrejši pa so bili, pravi Filip, njihovi sosedje, ki so se takoj ponudili in priskočili na pomoč. "Neverjetno, kako mirna sva bila v tej situaciji," je pojasnil. Kot je dejal, sicer ni ravno navdušen nad prizori krvi, vendar ga je najbrž "držal adrenalin in šok".

Sreča v nesreči je tudi to, da so čistilke ravno tisti dan očistile celoten stanovanjski blok, poleg tega pa je par ur pred porodom, serviser popravil dvigalo. Sicer pa je to njun drugi otrok, prvi pa ima že dve leti in pol. Filip je povedal, da ga sosedje že zbadajo, da bi lahko zdaj ponujal tudi porodne storitve.