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Rodila v prometnem zamašku: obtičali tudi reševalci

San Francisco, 22. 09. 2026 10.21 pred 41 minutami 1 min branja 1

Avtor:
D.L.
Rodila na cesti

Deklici se je mudilo na svet, starša pa sta obtičala v prometu. In tako se je rodila kar tam, na cesti v bližini enega od parkov v San Franciscu. Prometna gneča je načrte prekrižala tudi reševalcem. Ena ekipa je zato parkirala nekaj ulic stran in tekla na pomoč ter ravno še ujela rojstvo, druga je bila prepozna. A na srečo se je v istem zastoju znašla tudi doula, ki je mlado mamico vodila skozi porod.

Karollyn in Nate, par iz San Francisca, sta svojo novorojenko pričakala kar na cesti. Na poti v porodnišnico sta obstala v prometu v bližini enega od mestnih parkov, njuni deklici pa se je preveč mudilo na svet, da bi še lahko čakala. Tako jima ni ostalo drugega, kot da sta zavila na stran, in porod se je začel.

Gneča pa je še naprej usmerjala dogajanje. Karollyn in Nate sta seveda poklicala pomoč, a so v prometu obtičali tudi reševalci.

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Dispečerji so na kraj poslali ekipo nujne medicinske pomoči ter gasilsko-reševalno vozilo. Prvi so zaradi gostega prometa parkirali dve ulici stran, nato pa tekli dalje in prišli še zadnji trenutek, da so pomagali poroditi zdravo deklico. Gasilci, ki so rojstvo zamudili, pa so nato poskrbeli za mamo in novorojenko, so zapisali na družbenih omrežjih Gasilske službe San Francisca.

Par kljub temu ni bil sam. Še prej kot gasilci in reševalci je namreč do njiju prišla doula Katie Higgins, ki se je povsem naključno znašla v istem zastoju. Starša sta se ji javno zahvalila, gasilci pa so sporočilo namenili njima: "Čestitamo družini in novorojenko pozdravljamo na svetu. Njen prihod je resničen dokaz predanosti, sočutja in timskega dela."

Mama in hči se počutita dobro.

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KOMENTARJI1

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HitriKrtek
22. 09. 2026 11.28
Ali se zavedate, da v U.S. rodi 3.7 MILJONA ljudi izven porodnišnic? Oprostite mi, če lahko temu rečemo novica.. novica tipa, "PETER PREVEC JE DANES IMEL KOSILO DOMA"...
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