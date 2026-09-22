Rodila v prometnem zamašku: obtičali tudi reševalci

Gneča pa je še naprej usmerjala dogajanje. Karollyn in Nate sta seveda poklicala pomoč, a so v prometu obtičali tudi reševalci.

Karollyn in Nate , par iz San Francisca, sta svojo novorojenko pričakala kar na cesti. Na poti v porodnišnico sta obstala v prometu v bližini enega od mestnih parkov, njuni deklici pa se je preveč mudilo na svet, da bi še lahko čakala. Tako jima ni ostalo drugega, kot da sta zavila na stran, in porod se je začel.

Dispečerji so na kraj poslali ekipo nujne medicinske pomoči ter gasilsko-reševalno vozilo. Prvi so zaradi gostega prometa parkirali dve ulici stran, nato pa tekli dalje in prišli še zadnji trenutek, da so pomagali poroditi zdravo deklico. Gasilci, ki so rojstvo zamudili, pa so nato poskrbeli za mamo in novorojenko, so zapisali na družbenih omrežjih Gasilske službe San Francisca.

Par kljub temu ni bil sam. Še prej kot gasilci in reševalci je namreč do njiju prišla doula Katie Higgins, ki se je povsem naključno znašla v istem zastoju. Starša sta se ji javno zahvalila, gasilci pa so sporočilo namenili njima: "Čestitamo družini in novorojenko pozdravljamo na svetu. Njen prihod je resničen dokaz predanosti, sočutja in timskega dela."

Mama in hči se počutita dobro.