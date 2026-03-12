Naslovnica
Tujina

Rodila v reševalnem vozilu, nato odjeknile sirene pred zračnim napadom

Tel Aviv/Washington/Teheran, 12. 03. 2026 08.44 pred 3 minutami 3 min branja 0

Avtor:
M.P.
Izraelsko reševalno vozilo

V ruševinah smrtonosnih spopadov na Bližnjem vzhodu, ki so doslej terjali že okoli 2000 smrtnih žrtev, se rojeva tudi novo življenje. Izraelski mediji pišejo o novorojenčku, ki je na svet privekal v reševalnem vozilu, ki je bilo na poti do porodnišnice, ko so v mestu odjeknile sirene pred zračnim napadom. V vojni je sicer umrlo že več kot 1100 otrok, največ v Iranu, kjer je bila med enim od napadov zadeta tudi dekliška osnovna šola. Preiskava grozljivega incidenta še teče, a ugotovitve kažejo, da je šolo zadela ameriška raketa Tomahawk.

"Vedeli smo, da ima nosečnica popadke, ki postajajo vse pogostejši. Obstajala je verjetnost, da se bo porod zgodil na poti," je za The Jerusalem Post dejal reševalec Elad Pas, ki je opisal trenutek, ko je 23-letnica začela rojevati v reševalnem vozilu na poti v porodnišnico.

Kmalu je postalo jasno, da časa, da bi nosečnico pripeljali v bolnišnico, ni. "Videli smo, da se je porod že začel, zato smo ga izvedli kar v reševalnem vozilu," je povedal.

Izraelska zračna obramba
Izraelska zračna obramba
FOTO: AP

Porod je potekal dobro, novorojenček pa je kmalu varno prijokal na svet. Ko ga je reševalna ekipa očistila in pregledala ter stabilizirala njegovo mamo, pa so v mestu odjeknile sirene pred zračnim napadom. Reševalci so na svoje telefone kmalu prejeli opozorilo, da je bila iz Irana izstreljena raketa, ki se premika proti njim.

Reševalec je za medije pojasnil, da v tistem trenutku niso mogli slediti navodilom, ki veljajo v tovrstnih primerih, saj pacientke iz rešilca ni bilo mogoče premakniti. Vozilo so ustavili na mestu, za katerega so ocenili, da predstavlja največjo varnost, si nadeli čelade in zaščitne jopiče ter zavarovali mamo in še eno osebo, ki je bila z njo v vozilu, ter novorojenčka.

"Držal sem dojenčka in ga pokrival, nagonsko sem ga ščitil," je dejal Pas. Sirene so sicer kmalu prenehale odzvanjati, neposredna nevarnost pa je izginila, zato so z vozilom nadaljevali pot proti bolnišnici.

Ubitih več kot 1100 otrok

Vse od začetka vojne na Bližnjem vzhodu so sicer ogrožena številna življenja, po podatkih naj bi bilo v spopadih v regiji ubitih že okoli 2000 oseb. Ob tem je bilo po podatkih humanitarne organizacije Unicef od 28. februarja v regiji ubitih več kot 1100 otrok (med njimi najmanj 200 otrok v Iranu, 91 v Libanonu, štirje v Izraelu in eden v Kuvajtu). "Te številke bodo z nadaljnjim stopnjevanjem in širjenjem nasilja verjetno še naraščale," opozarjajo.

Preberi še Posnetek kaže, naj bi dekliško šolo zadela ameriška raketa

Med najbolj grozljivimi incidenti je zagotovo smrt več kot 160 iranskih deklic, ki so bile ubite v raketnem napadu, v katerem je vsaj ena od ameriških raket zadela tudi dekliško osnovno šolo.

Čeprav je ameriški predsednik Donald Trump trdil, da je za eksplozijo v šoli odgovoren Iran, pa preiskovalna skupina Bellingcat trdi, da nedavno objavljeni videoposnetek njegove besede postavlja na laž. Vse več dokazov v zadnjem času kaže na krivdo ZDA za omenjeni napad 28. februarja, šlo naj bi za ameriško raketo Tomahawk.

The New York Times piše, da tekoča vojaška preiskava ugotavlja, da bi bili za napačen cilj raketnega napada lahko krivi zastareli podatki.

Katastrofalne razmere

Za otroke pa nevarnost predstavljajo tudi katastrofalne razmere v regiji, ki so posledica vojne na Bližnjem vzhodu, na katere opozarja tudi Unicef. Zaradi obsežnih motenj v izobraževanju namreč na milijone otrok po vsej regiji nima dostopa do pouka, zaradi neprekinjenega bombardiranja jih je medtem razseljenih na stotisoče.

Napadena, poškodovana ali uničena je bila tudi civilna infrastruktura, vključno z bolnišnicami, šolami ter infrastrukturo za vodo in sanitarije, od katerih so otroci odvisni za preživetje. "Nič ne more upravičiti ubijanja in pohabljanja otrok ali uničevanja in motenja delovanja ključnih storitev, od katerih so otroci odvisni," so jasni pri Unicefu.

Preberi še V iraških vodah zadeli tankerja, v Dubaju luksuzni nebotičnik

Kot opozarjajo, lahko hude kršitve nad otroki v oboroženih spopadih pomenijo kršitve mednarodnega prava, vključno z mednarodnim humanitarnim pravom in mednarodnim pravom človekovih pravic. Unicef zato ponovno poudarja poziv generalnega sekretarja Združenih narodov, naj strani v konfliktu končajo spopade in se vključijo v diplomatska pogajanja. Prav tako pozivajo različne strani, naj sprejmejo vse potrebne previdnostne ukrepe pri izbiri sredstev in načinov vojskovanja, da bi čim bolj zmanjšale škodo za civiliste.

Unicef Slovenija zbira sredstva za pomoč otrokom v vojni na Bližnjem vzhodu in drugje po svetu. Ljudje lahko pomagajo z SMS-donacijo s ključno besedo OTROCI10 na 1919 ali z donacijo na https://unicef.si/doniraj/nujna-pomoc-v-krizah/.

