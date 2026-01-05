Rodriguezova prisegla kot začasna predsednica Venezuele

"Predsednik ZDA, gospod (Donald) Trump, trdi, da je tožilec, sodnik in policist sveta," je na seji v Caracasu dejal poslanec Fernando Soto Rojas. "Mi pravimo: ne bo ti uspelo," je poudaril in dodal, da bodo s ciljem, da se Maduro kot legitimni predsednik države vrne domov, "uporabili vso solidarnost". Vrnitev Madura in njegove soproge Cilie Flores je na seji napovedal tudi sin dolgoletnega predsednika, poslanec Nicolas Maduro Guerra, poročajo tuje tiskovne agencije.

Delcy Rodriguez prisegla kot začasna predsednica Venezuele FOTO: Profimedia

"Prej ali slej bosta z nami (...). Vrnila se bosta," je dejal in opozoril, da v primeru normalizacije ugrabitev voditeljev, kakršno so izvedle ZDA, "nobena država ne bo več varna". "Danes je to Venezuela, jutri pa bi lahko bila katera koli druga država, ki se ne podredi," je posvaril. Podpredsednici države Rodriguez, ki je danes v parlamentu uradno prisegla kot začasna predsednica, je izrazil brezpogojno podporo ter sporočil očetu, da je "domovina v dobrih rokah" in da bodo kmalu spet skupaj. Ob tem so poslanci za predsednika parlamenta zopet izvolili brata začasne predsednice Jorgeja Rodrigueza, ki je prav tako napovedal, da bo preučil vse možnosti, da Madura pripelje nazaj domov.