Tujina

Roj čebel prestrašil Zagrebčane

Zagreb , 24. 05. 2026 15.20 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.K.
Roj čebel v Zagrebu

V Zagrebu so zabeležili nekoliko nenavaden prizor. Roj čebel se je zbral v bližini kleti stavbe in skupina marljivih delavk je hitro požela precej pozornosti. Čebele so se zbrale v bližini vhoda v klet in v velikem številu prekrile del zidu.

Net.hr poroča o roju čebel, ki se je zbral na eni izmed stavb v Zagrebu. Podoben prizor so zabeležili pred kratkim, ko je ženska v košari svojega kolesa, parkiranega na Trgu bana Josipa Jelačića, našla roj čebel. Domneva se, da so čebele privabili umetni cvetlični okraski na kolesu, na kraj dogodka pa je prišel čebelar in roj varno odstranil.

FOTO: Bobo Pixsell

Čeprav se takšni prizori zdijo dramatični, čebelarji opozarjajo, da roji običajno niso agresivni, če jih ne vznemirjamo.

Spletna stran mesta Zagreb je objavila navodila, kaj storiti, če naletite na roj čebel.

Občani lahko pobegle čebelje roje na javnih površinah mesta Zagreb prijavijo županijskemu klicnemu centru. Prostovoljni čebelarji, ki se odpravijo na teren, bodo na podlagi Odloka o čebelarjenju in katastra čebeljih paš zavarovali in odstranili čebeljo družino na neinvaziven način. Na drugih površinah v mestu Zagreb, ki niso javne površine, se fizične in pravne osebe obrnejo na čebelarsko društvo na tem območju, so navedli na svoji spletni strani.

Pojasnili so tudi, zakaj pride do takšnih prizorov.

Prebivalci čebel običajno ne opazijo. Šele med njihovim rojenjem, nekakšnim 'poročnim plesom' spomladi, postanejo vidne in lahko motijo občane. Mestne čebele pa so večinoma mirne, vajene mestnega vrveža in ne napadajo nikogar, niti čebelarja, ko jih poskuša namestiti v panj. Navajajo, da ima vsaka čebelja družina svoj prostor, v katerem lahko napade, če ji človek pride na pot, zavoha moteč vonj, maha z rokami ali je preveč pisano oblečen. Ta prostor sega približno deset metrov od panja. Če pa je izhod iz panja oziroma izhod na višini višji od dveh metrov, potem je nevarnost napada zanemarljiva, zato se čebel ne sme dotikati ali odstranjevati, zagotovo pa jih ne smemo ubijati.

