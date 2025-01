Rojen med valovi: na krovu migrantskega čolna našli novorojenčka

Migrantski čoln so španske oblasti prvič opazile 6. januarja ob otoku Lanzarote, poroča BBC. Ko se mu je reševalna ladja približala, pa je reševalce na njem pričakalo presenečenje. Po besedah kapitana Dominga Trujilla so namreč vedeli, da je med begunci tudi nosečnica, a na krovu čolna so nato odkrili tudi golega novorojenčka.

Trujillo je povedal, da je mati, ko so prispeli do plovila, ležala na tleh čolna, otroka pa so držali drugi potniki. "Roditi se je moral le kakšnih 10, 15 ali 20 minut pred tem," je dejal kapitan ladje.