Rojena med potresom: deklica v stabilnem stanju, a izgubila starša, brate in sestre

Znanih je več podrobnosti pretresljive zgodbe v Siriji, kjer je ženska rodila kar med ruševinami in pri tem umrla. Preživela pa je njena novorojenka. Ko so ju našli reševalci, sta bili še vedno povezani s popkovino. Deklica je v stabilnem stanju.

Novorojenka je edina preživela članica ožje družine, poroča BBC. Kot je pojasnil zdravnik, ki jo je oskrbel, je deklica v bolnišnici in je zdaj v stabilnem stanju. Ženska je rodila kmalu po tem, ko se je zgodila katastrofa, v kateri so umrli tudi dekličin oče, štirje bratje in sestre in teta.

Njen stric Khalil al-Suwadi je pojasnil, da so vsi sorodniki, ko so izvedeli, da se je zaradi potresa sesula stavba, v kateri je živela družina, ki je bila v pričakovanju otroka, takoj pohiteli na območje in začeli kopati med ruševinami.

icon-expand Stric rešene deklice. FOTO: AP

In medtem ko so se prebijali skoznje, so zaslišali jok. Naposled jim je le uspelo in naleteli so na pretresljiv prizor. Našli so mamo z novorojenko, ki sta bili še vedno povezani s popkovino. Slednjo so prerezali in pohiteli v bolnišnico.

Pediater Hani Maarouf je pojasnil, da je dojenčica prispela v bolnišnico v slabem stanju, z "več modricami in raztrganinami po vsem telesu". Zaradi hudega mraza je prišla tudi s podhladitvijo. Morali smo jo ogreti in jo oskrbeti," je dodal. Slikali so jo, kako leži v inkubatorju, medtem ko je potekal skupni pogreb njene matere Afrae, očeta Abdullaha in njenih štirih bratov ter sester. Zahtevne razmere v Siriji Razmere po ponedeljkovih uničujočih potresih na turško-sirskem mejnem območju so izjemno zahtevne, še zlasti za med vojno razseljene ljudi na severu Sirije. Pomoč zaradi težkih okoliščin le počasi prihaja do tistih, ki jo potrebujejo, stisko pa povečuje še mraz. Reševalci na prizadetem območju na severu Sirije se spopadajo s težkimi razmerami in pomanjkanjem opreme, medtem ko iščejo preživele v potresu. Na območju živi več milijonov zaradi državljanske vojne notranje razseljenih ljudi. Nadzor nad območjem je razdeljen med vladnimi silami, silami pod vodstvom Kurdov in drugimi uporniškimi skupinami, ki ostajajo v sporu.