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Rojeni redki identični četverčki

20. 07. 2026 18.50 pred 20 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Četverčki

Avstralka je po izjemno tvegani nosečnosti rodila redke, naravno spočete identične četverčke. Štiri deklice so bile rojene s carskim rezom v 28. tednu. Par, ki ima doma že štiri otroke, zdaj razmišlja o nakupu kombija z vsaj 10 sedeži.

V Kraljevi bolnišnici Brisbane za ženske so sporočili, da sta mati deklic, 34-letna Jenitar Na'amoana, in njen mož Jortham že imela štiri otroke in da sta bila "izjemno presenečena", ko so jima povedali, da pričakujeta četverčke, poroča BBC. Zdravnica Alexa Bendall, ki je skrbela za mater od začetka nosečnosti, je ocenila, da se identični četverčki pojavijo "pri eni od 15 milijonov nosečnosti" in dodala: "Toda da si delijo isto posteljico – to je nekaj nezaslišanega!" Pojasnila je, da je takšna nosečnost zelo tvegana, prav zato je bolnišnica Na'amoano že pri 25 tednih sprejela na hospitalizacijo.

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Želeli so jo spraviti do 28. tedna nosečnosti – kar jim je tudi uspelo. Ženska je rodila štiri čudovite, zdrave dojenčke.

Novorojene deklice so dobile imena Emily, Harriet, Catherine in tudi Alexa – po zdravnici Alexi Bendall, ki je to opisala kot "čudovit poklon".

Dojenčice bodo ostale v bolnišnični enoti za intenzivno nego novorojenčkov, dokler ne bodo dosegle polnega termina nosečnosti, trenutno se po besedah Bendallove počutijo "izjemno dobro".

Preostali njuni otroci so stari od enega do deset let, mati pa je pred kratkim zagnala spletno zbiralno akcijo za pomoč pri nakupu kombija z vsaj 10 sedeži.

Četverčki, spočeti po naravni poti, so izjemno redki; zdravniki ocenjujejo, da so možnosti za takšen porod približno ena proti 700.000 rojstev.

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