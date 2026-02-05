Rojstnodnevni baloni eksplodirali, moški in ženska z opeklinami

Posnetek prikazuje, kako v dvigalo najprej vstopi ženska s kovčkom, za njo pa se v majhen prostor nagneteta še dva moška, eden od njiju nosi vrečo, polno rojstnodnevnih balonov. V trenutku, ko v dvigalo vstopi zadnji moški, baloni nenadoma eksplodirajo, prostor pa napolni velika ognjena krogla. Kmalu za tem se vsi trije opotečejo skozi vrata na hodnik – v dvigalu ostanejo le kovček in goreči ostanki balonov.

Varnostna kamera v dvigalu stanovanjske stavbe v Mumbaju je posnela neverjeten incident, ki je hitro požel pozornost svetovne javnosti.

Kot poroča The Independent, sta bili v incidentu poškodovani dve osebi – moški in ženska sta utrpela opekline, zaradi česar so ju oskrbeli v bolnišnici.

Za zdaj prav tako še ni znano, katera vrsta plina je bila uporabljena za polnjenje balonov. Helij, ki se običajno uporablja za napihovanje, namreč ni vnetljiv, bi pa lahko eksplozija nastala, če so bili ti napolnjeni z vodikom. Ta je namreč zelo vnetljiv in se v zaprtih prostorih oz. v bližini vira toplote hitro vžge.

Incidenti z eksplozijo balonov, napolnjenih z vodikom, sicer niso redki, zaradi česar so se tudi tokrat znova pojavili pomisleki o uporabi tovrstnih prazničnih okrasitev. Proti prodajalcu balonov so sicer oblasti že vložile tožbo, so še sporočili uradniki.