Rojstnodnevno darilo ubilo pomočnika poveljnika ukrajinskega vojske

Njegov 13-letni sin je prvi odprl darilo, noter pa je bilo več granat "zahodnega modela", je na Telegramu zapisal ukrajinski notranji minister Igor Klimenko . Njegov sin, ki na žalost ni vedel, s čim ima opravka, je eno od granat izvlekel in se z njo začel igrati. Častjakov je nato sinu vzel granato iz rok, vendar se je v tistem trenutku sprožila in eksplodirala.

Častjakov je bil na licu mesta mrtev, njegov sin pa težje poškodovan in se trenutno nahaja v bolnišnici. Policija je pozneje na njegovem domu našla še pet neeksplodiranih granat, identificirali pa so tudi že "kolega", ki mu je darilo izročil in med preiskavo njegove pisarne našli še dve granati. Sprožen je bil kazenski postopek, piše CNN, preiskava še poteka, je pa ukrajinsko notranje ministrstvo nato sporočilo, da naj bi šlo za nesrečo. "Glede na informacije, ki jih imamo zdaj, lahko rečemo, da je šlo za nesrečo, in sicer za malomarno ravnanje s strelivom," je dejala tiskovna predstavnica notranjega ministrstva Mariana Reva.

Reva je dodala, da je sodelavec, ki je Častjakovu granate podaril, večkrat poudaril, da so to granate, a da pokojni teh besed žal ni vzel resno. Sicer pa se nekateri sprašujejo o uradnem vzroku smrti. Mnogi uradniki so namreč izrazili dvom in se sprašujejo, ali je bil to morda napad tudi na samega generala Zalužnega.