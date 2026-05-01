Rok se je iztekel: napoved vojne ali prenehanje uporabe oboroženih sil?

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je v četrtek na vprašanje senatorjev odgovoril, da sta ZDA in Iran trenutno v premirju: "To po našem razumevanju pomeni, da se 60-dnevni rok ustavi." Prav danes namreč mineva 60 dni, odkar je ameriški predsednik Donald Trump kongres uradno obvestil o napadih na Iran. A datum ne kaže le na čas trajanja konflikta, temveč ima po ameriški zakonodaji tudi pomemben pravni pomen.

Ameriška zakonodaja namreč od predsednika zahteva, da v 60 dneh od obvestila o napadu, kot ga je 2. marca kongresu posredoval Trump, "preneha vsako uporabo oboroženih sil Združenih držav". Izjema se lahko zgodi zgolj v primeru, da bi nadaljevanje uporabe oboroženih sil odobril kongres z uradno razglasitvijo vojne. Predsedniku lahko sicer ob tem odobri tudi podaljšanje roka za odstranitev ameriških vojakov z območja, in sicer do 30 dni, poroča BBC. Hegseth torej trdi, da se je ura ustavila zaradi "premirja", ki naj bi med državama vladalo od začetka aprila. Vendar pa strani še nista dosegli dolgoročnejšega dogovora, ključna plovna pot skozi Hormuško ožino pa še vedno ostaja bolj kot ne zaprta, kar že povzroča gospodarske posledice po vsem svetu.