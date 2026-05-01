Tujina

Rok se je iztekel: napoved vojne ali prenehanje uporabe oboroženih sil?

Washington, 01. 05. 2026 13.41

M.P.
Pete Hegseth in Donald Trump

Od 2. marca, ko je ameriški predsednik Donald Trump uradno obvestil kongres o napadih na Iran, mineva 60 dni. S tem pa je izpolnjen tudi rok, po katerem morajo ZDA po lastni zakonodaji zaključiti z "vsako uporabo oboroženih sil Združenih držav". Z napadi lahko tako nadaljujejo le, če kongres uradno razglasi vojno. "Ura se je ustavila. Vlada premirje," pa medtem trdi ameriški obrambni minister Pete Hegseth.

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je v četrtek na vprašanje senatorjev odgovoril, da sta ZDA in Iran trenutno v premirju: "To po našem razumevanju pomeni, da se 60-dnevni rok ustavi."

Prav danes namreč mineva 60 dni, odkar je ameriški predsednik Donald Trump kongres uradno obvestil o napadih na Iran. A datum ne kaže le na čas trajanja konflikta, temveč ima po ameriški zakonodaji tudi pomemben pravni pomen.

Pete Hegseth
Pete Hegseth
Ameriška zakonodaja namreč od predsednika zahteva, da v 60 dneh od obvestila o napadu, kot ga je 2. marca kongresu posredoval Trump, "preneha vsako uporabo oboroženih sil Združenih držav". Izjema se lahko zgodi zgolj v primeru, da bi nadaljevanje uporabe oboroženih sil odobril kongres z uradno razglasitvijo vojne. Predsedniku lahko sicer ob tem odobri tudi podaljšanje roka za odstranitev ameriških vojakov z območja, in sicer do 30 dni, poroča BBC.

Hegseth torej trdi, da se je ura ustavila zaradi "premirja", ki naj bi med državama vladalo od začetka aprila. Vendar pa strani še nista dosegli dolgoročnejšega dogovora, ključna plovna pot skozi Hormuško ožino pa še vedno ostaja bolj kot ne zaprta, kar že povzroča gospodarske posledice po vsem svetu.

Demokratski senator Tim Kaine je podvomil v resničnost premirja med Iranom in ZDA, ki bi po besedah obrambnega ministra "ustavilo" uro. "Mislim, da se bo 60-dnevni rok iztekel jutri," je dejal v četrtek ter dodal, da bi to administracijo postavilo pred pomembno pravno vprašanje.

A Hegseth je vztrajal, da so "sovražnosti, ki so se začele v soboto, 28. februarja, za namene resolucije končane". Poudaril je, da je bilo prvotno dvotedensko premirje podaljšano ter da od 7. aprila ni bilo napadov med ZDA in Iranom.

Resolucija o vojnih pooblastilih je bila sprejeta leta 1973, da bi omejila možnosti takratnega predsednika Richarda Nixona, da nadaljuje vojno v Vietnamu.

Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
