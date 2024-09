Rok Snežič zakupil domene z imenom 'sarajevski čevap'

Sarajevski čevapčiči so bili prejšnji mesec uvrščeni na seznam zaščitenih avtohtonih blagovnih znak in posebnih izdelkov Bosne in Hercegovine, potekajo pa tudi že postopki za zaščito na ravni Evropske unije.

"Na slovenskih portalih sem prebral, da so sarajevske čevapčiče doma zaščitili in da nameravajo to storiti tudi za evropski trg. Potem pa sem se odločil preveriti, ali so bili dovolj pametni ali neumni, da bi zakupili tudi domene. Ugotovil sem, da so bili neumni in ni zaman toliko vicev o Bosancih," je za bosanski portal AloOnline.ba povedal Snežič.

Kot je še pojasnil, blagovne znamke ne moreš zaščititi brez nakupa domen, zato jih je kupil sam. Na omenjenih straneh je nato objavil informacije o sodnih procesih, ki jih vodi proti Osmanagiću, ki ga je označil za zločinca in muslimanskega fundamentalista.

Snežič je Osmanagića tožil in od njega zahteval pol milijona evrov odškodnine, češ da mu je s prepovedjo vstopa v Bosno in Hercegovino povzročil duševne bolečine, ker ni mogel videti svojih otrok. Snežiču je bil namreč od maja 2021 do junija letos prepovedan vstop v Bosno in Hercegovino, ker so ga označili za osebo, ki ogroža nacionalno varnost. Kot še trdi Snežič, se na odločitev ni mogel pritožiti.

Domene bo vrnil, a le v primeru, da se vlada v Bosni in Hercegovini javno opraviči njegovima mladoletnima otrokoma, "ki tri leta nista videla očeta, s čimer so jima bile kršene človekove pravice", je Snežič še povedal za omenjeni portal.

Od junija letos je bil sicer dvakrat tudi v Srbiji, kjer je z odvetnikom podpisal pooblastila za kazenski pregon Osmanagića.