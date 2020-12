Bosanski mediji: Roku Snežiču prepovedali vstop v BiH

Varnostne službe Bosne in Hercegovine so slovenskemu državljanu Rok Snežiču prepovedale vstop v državo, saj ocenjujejo, da predstavlja "grožnjo nacionalni in gospodarski varnosti države," poroča portal Capital. Odločitev je posredovana mejni policiji BiH.

Kot eden od razlogov za prepoved vstopa je ustanavljanje fiktivnih podjetij na območju Banjaluke, v katerih je Rok Snežič, kot je tudi sam priznal, sodeloval. Spomnimo,Snežiča je slovenska javnost spoznala med afero s spornim posojilom stranki SDS, ki ga je stranka Janeza Janše dobila preko Prijedorčanke Dijane Đuđić. PREBERI ŠE Slovenci v Banjaluki lastniki več kot 200 slamnatih podjetij Mariborčan je bil zaradi svojih sumljivih poslov pod drobnogledom kriminalistov tako v BiH kot v Sloveniji. Pred časom se je v pogovoru z bosanskimi novinarji je predstavil kot doktor davčnega prava in prijatelj aktualnega slovenskega premiera. Potrdil je, da je preko svojih podjetij posredoval v številnih primerih, ko so slovenski državljani želeli preko Banjaluke ohraniti svoj denar. Snežič je prepričan, da v tem, kar počne, ni nič spornega, da ne gre za davčno utajo, pač pa za "optimizacijo davkov" in da je vse v skladu z zakonodajo. Rok Snežič FOTO: POP TV Portal Capital je pred meseci razkril, da so slovenski državljani v Republiki Srbski v zadnjih dve letih odprli na stotine fiktivnih podjetji, na katera so preusmerjali svoje poslovanje, da bi se izognili plačevanju visokih davkov v Sloveniji. Kljub temu pa varnostne službe v BiH na Snežičevo početje ne gledajo z veliko naklonjenostjo, po informacijah portala pa naj bi preiskovalni organi Republike Srbske že vodili preiskavo o tem, ali v poslovnih praksah fiktivnih podjetij obstajajo nezakonitosti. Snežič, ki se je odzval za Večer, je povedal, da se trenutno nahaja v Banjaluki ter da je brez težav prestopil mejo. Sprašuje se, katero sodišče je odredilo prepoved in kdo je imel prste vmes. Napovedal je, da se bo obrnil na Evropsko sodišče za človekove pravice, če govorice držijo. Povedal je še, da je v Banjaluki, kjer je doktoriral iz davčnega prava, prokurist podjetja, ki dela zakonito.