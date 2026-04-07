Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Rok za odprtje Hormuške ožine se izteka, kaj sledi?

Washington/Teheran, 07. 04. 2026 06.03 pred 40 minutami 3 min branja 0

Avtor:
N.V. STA
Črn dim nad Iranom

Rok, ki ga je ameriški predsednik Donald Trump v nedeljo dal iranskim oblastem za sklenitev mirovnega dogovora oziroma ponovno odprtje Hormuške ožine, se bo drevi po ameriškem času oziroma v sredo ob 2. uri po srednjeevropskem času iztekel. Če Iran tega roka ne bo upošteval, mu Trump grozi z uničenjem mostov in elektrarn.

Trump je v zadnjih dneh Iranu večkrat postavil ultimat za odprtje Hormuške ožine in zagrozil z uničujočimi posledicami, če tega ne bo storil. Hormuško ožino, ki je ključna pomorska pot za prevoz energentov iz Perzijskega zaliva, je Teheran po ameriško-izraelskih napadih na Iran praktično zaprl.

Hormuška ožina
Hormuška ožina
FOTO: Shutterstock

Ameriški predsednik je v petek napovedal napade na iranske mostove in elektrarne, če Teheran ne bo upošteval njegovega roka za odprtje Hormuške ožine. Grožnjo je ponovil še v nedeljo, ko je zapisal, da bo v "torek v Iranu dan elektrarn in mostov obenem". V ponedeljek pa je na novinarski konferenci ocenil, da ZDA lahko uničijo Iran v štirih urah.

Po mnenju nekaterih strokovnjakov za vojaško pravo bi uničenje mostov in elektrarn lahko pomenilo vojni zločin, poroča AP. A kot je poudaril Trump, ga "sploh ne skrbi, da bi lahko zagrešil morebitne vojne zločine" s takšnimi dejanji.

"Ne skrbi me," je dejal ameriški predsednik. "Veste, kaj je vojni zločin? Imeti jedrsko orožje."

Tiskovni predstavnik generalnega sekretarja Združenih narodov Antónia Guterresa je opozoril, da so napadi na takšno infrastrukturo po mednarodnem pravu prepovedani.

"Tudi če bi se določena civilna infrastruktura lahko štela za vojaški cilj," je dejal Stephane Dujarric, "bi bil napad še vedno prepovedan, če bi predstavljal tveganje za prekomerno nenamerno škodo za civiliste."

Med nastopom v Beli hiši Trump ni želel povedati, ali bi bili civilni cilji izvzeti iz napadov. Iran je v ponedeljek zavrnil predlog o 45-dnevni prekinitvi ognja in sporočil, da želi trajen konec konflikta.

Glede mirovnega sporazuma z Iranom je Trump v ponedeljek poudaril, da ga strani morata doseči in da mora biti sprejemljiv zanj. "Del tega sporazuma je tudi to, da želimo prost pretok nafte," je izpostavil.

Preberi še Trump: Iran bi lahko pokončali v eni noči

In ko se še zadnje ure iztekajo, je malo znakov, da je Iran pripravljen pristati na Trumpov ultimatum. Iranska vojska je namreč že v soboto zvečer zavrnila Trumpov ultimat. Pomorske sile iranske revolucionarne garde pa so v nedeljo na družbenem omrežju X sporočile, da se razmere v ožini nikoli več ne bodo vrnile v prejšnje stanje, še zlasti ne za ZDA in Izrael.

Preberi še Razjarjeni Trump: Odprite j***** ožino, ali pa boste živeli v peklu. Slava Alahu

Zavrnili so tudi začasno prekinitev ognja in predstavili svoj seznam zahtev, poroča BBC. To pa postavlja ameriškega predsednika v občutljiv položaj. Če ne bo dogovora, bi Trump lahko že četrtič v zadnjih treh tednih podaljšal rok.

Toda umik po tako podrobnih grožnjah, prepletenih s kletvicami in resnimi opozorili, bi lahko omajal njegovo verodostojnost, medtem ko se vojna nadaljuje.

Možno je, da bi Iran – in preostali svet – lahko sklenil, da kljub ameriški vojaški moči in taktični spretnosti, ki sta bili jasno prikazani v zapleteni operaciji ta konec tedna za reševanje dveh sestreljenih letalcev globoko v Iranu, ZDA ne nastopajo z jasno pozicijo moči.

"Zmagali smo," je Trump vztrajal na svoji novinarski konferenci v ponedeljek popoldne. "Vojaško so poraženi. Edino, kar imajo, je psihologija: 'Oh, v vodo bomo spustili nekaj min'."

A ta "psihologija", kot ji pravi Trump, je morda močnejši iranski adut, kot so ZDA pripravljene priznati.

Preberi še Nevidne, a smrtonosne: iranske morske mine past za svetovno gospodarstvo

Na ponedeljkovi novinarski konferenci je Trump hvalil natančnost ameriške vojske, kot denimo v lanskem bombnem napadu "Midnight Hammer" na iranske jedrske objekte, zajetju venezuelskega predsednika Nicolása Madura januarja ter reševalni operaciji ta konec tedna.

iran vojna zda donald trump hormuška ožina

Podgana zavohala več kot 100 min, postavili so ji spomenik

bibaleze
Portal
Mislila je, da gre za napako, nato pa izvedela, kaj je storila hči: račun za telefon jo je šokiral
Slap Peričnik: čudovit družinski izlet za majske počitnice
Slap Peričnik: čudovit družinski izlet za majske počitnice
Kaj se zgodi v otroških možganih, ko vsak dan gledajo TikTok
Kaj se zgodi v otroških možganih, ko vsak dan gledajo TikTok
Zakaj se dojenček ponoči zbuja? Vzroki in rešitve
Zakaj se dojenček ponoči zbuja? Vzroki in rešitve
zadovoljna
Portal
Princesi, ki sta ukradli vso pozornost na velikonočni maši
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, raki bolj čustveni kot običajno
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, raki bolj čustveni kot običajno
Slovenka navdušila z iskrenim nasmehom in šalom v živahni barvi
Slovenka navdušila z iskrenim nasmehom in šalom v živahni barvi
7 preprostih korakov, ki bodo preprečili ločevanje ličil
7 preprostih korakov, ki bodo preprečili ločevanje ličil
vizita
Portal
Veliko oseb ima po 50. letu to težavo s srcem
Ta kožna sprememba na obrazu lahko razkrije hormonsko neravnovesje
Ta kožna sprememba na obrazu lahko razkrije hormonsko neravnovesje
Kako prehitro prehranjevanje vpliva na prebavo
Kako prehitro prehranjevanje vpliva na prebavo
Občutek osamljenosti je bolj nevaren kot to, koliko smo dejansko sami
Občutek osamljenosti je bolj nevaren kot to, koliko smo dejansko sami
cekin
Portal
Skrivnost hitre prodaje stanovanja: Osvežite dom, povečajte dobiček
Kako se izogniti globam in celo aretaciji na potovanju?
Kako se izogniti globam in celo aretaciji na potovanju?
Te finančne težave lahko ogrožajo zdravje vaših možganov
Te finančne težave lahko ogrožajo zdravje vaših možganov
Zato kar 36 odstotkov delavcev razmišlja o odpovedi!
Zato kar 36 odstotkov delavcev razmišlja o odpovedi!
moskisvet
Portal
Ali ga sovražijo? Nenavadna košnja trave sprožila burno razpravo med sosedi
To se sinovi naučijo od očeta: 5 vsakdanjih lekcij, ki oblikujejo značaj
To se sinovi naučijo od očeta: 5 vsakdanjih lekcij, ki oblikujejo značaj
Ključ do starodavnega življenja: nikelj na Marsu
Ključ do starodavnega življenja: nikelj na Marsu
To drevo je nočna mora za vaš avto: ne parkirajte pod njim med nevihto
To drevo je nočna mora za vaš avto: ne parkirajte pod njim med nevihto
dominvrt
Portal
Zgodba družine je presenetila tudi ekipo Delovne akcije
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
okusno
Portal
Super ideja, kako porabiti potico
Koliko časa po veliki noči so pirhi še varni za uživanje?
Koliko časa po veliki noči so pirhi še varni za uživanje?
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
voyo
Portal
Kmetija
Air
Air
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Zajčja šola: Velika kraja jajc
Zajčja šola: Velika kraja jajc
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615