Rok za odprtje Hormuške ožine se izteka, kaj sledi?

Trump je v zadnjih dneh Iranu večkrat postavil ultimat za odprtje Hormuške ožine in zagrozil z uničujočimi posledicami, če tega ne bo storil. Hormuško ožino, ki je ključna pomorska pot za prevoz energentov iz Perzijskega zaliva, je Teheran po ameriško-izraelskih napadih na Iran praktično zaprl.

Ameriški predsednik je v petek napovedal napade na iranske mostove in elektrarne, če Teheran ne bo upošteval njegovega roka za odprtje Hormuške ožine. Grožnjo je ponovil še v nedeljo, ko je zapisal, da bo v "torek v Iranu dan elektrarn in mostov obenem". V ponedeljek pa je na novinarski konferenci ocenil, da ZDA lahko uničijo Iran v štirih urah.

Po mnenju nekaterih strokovnjakov za vojaško pravo bi uničenje mostov in elektrarn lahko pomenilo vojni zločin, poroča AP. A kot je poudaril Trump, ga "sploh ne skrbi, da bi lahko zagrešil morebitne vojne zločine" s takšnimi dejanji.

"Ne skrbi me," je dejal ameriški predsednik. "Veste, kaj je vojni zločin? Imeti jedrsko orožje."

Tiskovni predstavnik generalnega sekretarja Združenih narodov Antónia Guterresa je opozoril, da so napadi na takšno infrastrukturo po mednarodnem pravu prepovedani.

"Tudi če bi se določena civilna infrastruktura lahko štela za vojaški cilj," je dejal Stephane Dujarric, "bi bil napad še vedno prepovedan, če bi predstavljal tveganje za prekomerno nenamerno škodo za civiliste."

Med nastopom v Beli hiši Trump ni želel povedati, ali bi bili civilni cilji izvzeti iz napadov. Iran je v ponedeljek zavrnil predlog o 45-dnevni prekinitvi ognja in sporočil, da želi trajen konec konflikta.

Glede mirovnega sporazuma z Iranom je Trump v ponedeljek poudaril, da ga strani morata doseči in da mora biti sprejemljiv zanj. "Del tega sporazuma je tudi to, da želimo prost pretok nafte," je izpostavil.