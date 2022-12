Rok za uvedbo enotnega polnilnika podaljšan do konca 2024

Mobilni telefoni in druge elektronske naprave, prodane v EU, bodo morali imeti enoten polnilnik od 28. decembra 2024, je razvidno iz objave v Uradnem listu EU. Sprva so se pogajalci Evropskega parlamenta in Sveta EU dogovorili za sredino leta 2024. EU bo tako dobila univerzalni polnilnik z vhodom USB-C.

V Bruslju vse od začetka sprejemanja novih pravil poudarjajo, da bo standardni polnilnik za vse elektronske naprave - poleg telefonov med drugim za tablične računalnike, elektronske bralnike, digitalne fotoaparate, slušalke, ročne konzole za videoigre in prenosne zvočnike - zmanjšal količino elektronskih odpadkov. Velika večina telefonov ima trenutno enega od treh polnilnikov: Lightning (Apple), micro-USB ali USB-C. Predvsem slednji se z izjemo Applovih telefonov in nekaterih drugih naprav uporablja vse pogosteje in bo kljub nasprotovanju ameriškega tehnološkega velikana v EU tudi prevladal. icon-expand Polnilnik FOTO: Shutterstock Evropska komisija je predlog za enotni polnilec pripravila lani. Tedaj je ocenila, da evropski potrošniki samo za polnilce, ki jih kupijo ločeno, letno porabijo približno 2,4 milijarde evrov.