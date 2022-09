Rokavski preliv prečkalo 21 čolnov, na katerih je bilo skupno 1150 ljudi

Potem ko je skupno število migrantov, ki so letos v Veliko Britanijo prispeli čez Rokavski preliv, preseglo 30.000, je v četrtek to pot prečkalo več kot 1000 ljudi, so sporočili iz Londona. To je letošnje tretje najvišje dnevno število prosilcev za azil, ki so na Otok prispeli po tej poti.

Na britanskem ministrstvu za obrambo so potrdili, da so v četrtek prestregli 21 čolnov, na katerih je bilo skupno 1150 ljudi. Letos je tako Rokavski preliv prečkalo že 31.665 ljudi, kar je več kot v celotnem lanskem letu, ko jih je to pot opravilo 28.526. Aprila je britanska vlada na čelu s takratno notranjo ministrico Priti Patel naznanila uvedbo nove politike priseljevanja, v skladu s katero bi oblasti prosilce za azil, ki bi na Otok prispeli brez ustreznih dokumentov, premestile v Ruando. S tem naj bi ljudi med drugim odvrnili od prečkanja Rokavskega preliva. Od takrat je v Veliko Britanijo čez eno najbolj prometnih ladijskih poti na svetu prispelo 26.397 migrantov, navaja dpa. Prvi let v Ruando v okviru nove sheme priseljevanja je sredi junija ustavilo Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), zakonitost takšne politike pa trenutno na prošnjo tako prosilcev za azil kot nevladnih organizacij za človekove pravice preučujejo londonska sodišča. Največje dnevno število migrantov v zgodovini so v Londonu sicer zabeležili 22. avgusta letos, ko je v enem samem dnevu kanal s 27 čolni prečkalo 1295 ljudi. Pred tem je največ ljudi v enem dnevu preliv prečkalo 11. novembra 2021, in sicer 1185.