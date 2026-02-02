Rokometaši želeli Thompsona, Zagreb rekel ne, sledil preobrat

Krovna rokometna zveza je po zmagi Hrvaške na tekmi za tretje mesto objavila informacijo, da organiziranega sprejema za rokometaše ne bo. Kot so navedli, so vsi člani reprezentance izrazili željo, da bi na sprejemu nastopil Marko Perković Thompson, a ker glede tega niso uspeli doseči dogovora z oblastmi v glavnem mestu Hrvaške, so sporočili, da sprejem odpade.
Sledil je preobrat. Po poročanju net.hr je organizacijo dogodka zdaj prevzela hrvaška vlada, sprejem pa se bo tako odvil še danes ob 18. uri. Dodali so, da bodo izpolnili vse želje, ki jih imajo rokometaši. Predstavniki Thompsona so za medij potrdili, da bo pevec nastopil.
Razprava glede organizacije sprejema za rokometaše po vrnitvi v domovino se je v južni sosedi sicer razvnela že konec prejšnjega tedna - pred polfinalno tekmo proti Nemčiji, ko je postalo jasno, da je reprezentanca znova v igri za medaljo.
Po lanski srebrni kolajni na domačem svetovnem prvenstvu je bil na zahtevo rokometašev na končni zabavi osrednji glasbeni gost Thompson. Razvpitemu hrvaškemu pevcu, ki je lani poleti priredil tudi velik koncert na zagrebškem hipodromu, so mestne oblasti v največjem hrvaškem mestu prepovedale nadaljnje nastope zaradi poveličevanja ustaštva.
Zagrebški župan Tomislav Tomašević je v izjavah v zadnjih dneh nakazal, da se glede tega ni pripravljen pogajati. Ob tem se je nekaj drugih mest, med njimi Sinj, ponudilo, da organizira sprejem. Hrvaška rokometna zveza se je tem mestom zahvalila za ponudbe, a jih je zavrnila, češ da bi moral biti sprejem za hrvaško reprezentanco na osrednjem trgu v prestolnici.
Hrvaški rokometaši so sicer v Zagreb prileteli danes okoli 3. ure zjutraj, ob 12. uri jih bo sprejel predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.