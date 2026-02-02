Naslovnica
Tujina

Rokometaši želeli Thompsona, Zagreb rekel ne, sledil preobrat

Zagreb, 02. 02. 2026 10.25 pred 27 minutami 2 min branja 17

Avtor:
STA M.S.
Hrvaška rokometna reprezentanca

Na Hrvaškem poteka burna razprava glede sprejema za hrvaške rokometaše po osvojeni medalji na evropskem prvenstvu. Rokometaši so izrazili željo, da na sprejemu nastopi razvpiti pevec Marko Perković Thompson, ki so mu v Zagrebu prepovedali nastopanje. Hrvaška rokometna zveza je nato sporočila, da sprejema ne bo, zdaj pa je hrvaška vlada oznanila, da prevzema organizacijo dogodka. Kljub polemikam bo Thompson zdaj vendarle nastopil.

Krovna rokometna zveza je po zmagi Hrvaške na tekmi za tretje mesto objavila informacijo, da organiziranega sprejema za rokometaše ne bo. Kot so navedli, so vsi člani reprezentance izrazili željo, da bi na sprejemu nastopil Marko Perković Thompson, a ker glede tega niso uspeli doseči dogovora z oblastmi v glavnem mestu Hrvaške, so sporočili, da sprejem odpade.

Sledil je preobrat. Po poročanju net.hr je organizacijo dogodka zdaj prevzela hrvaška vlada, sprejem pa se bo tako odvil še danes ob 18. uri. Dodali so, da bodo izpolnili vse želje, ki jih imajo rokometaši. Predstavniki Thompsona so za medij potrdili, da bo pevec nastopil. 

Razprava glede organizacije sprejema za rokometaše po vrnitvi v domovino se je v južni sosedi sicer razvnela že konec prejšnjega tedna - pred polfinalno tekmo proti Nemčiji, ko je postalo jasno, da je reprezentanca znova v igri za medaljo.

Po lanski srebrni kolajni na domačem svetovnem prvenstvu je bil na zahtevo rokometašev na končni zabavi osrednji glasbeni gost Thompson. Razvpitemu hrvaškemu pevcu, ki je lani poleti priredil tudi velik koncert na zagrebškem hipodromu, so mestne oblasti v največjem hrvaškem mestu prepovedale nadaljnje nastope zaradi poveličevanja ustaštva.

Marko Perković Thompson
Marko Perković Thompson
FOTO: Bobo

Zagrebški župan Tomislav Tomašević je v izjavah v zadnjih dneh nakazal, da se glede tega ni pripravljen pogajati. Ob tem se je nekaj drugih mest, med njimi Sinj, ponudilo, da organizira sprejem. Hrvaška rokometna zveza se je tem mestom zahvalila za ponudbe, a jih je zavrnila, češ da bi moral biti sprejem za hrvaško reprezentanco na osrednjem trgu v prestolnici.

Hrvaški rokometaši so sicer v Zagreb prileteli danes okoli 3. ure zjutraj, ob 12. uri jih bo sprejel predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković.

hrvaška rokometaši thompson

KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
300 let do specialista
02. 02. 2026 11.13
Lepo je biti Srb na Hrvaškem, imeti moraš 2 para oči, da si brezskrben.
Odgovori
+1
1 0
Novasova
02. 02. 2026 11.12
Sramota za šport!
Odgovori
0 0
Mucamjau
02. 02. 2026 11.12
Za razliko od Slovenije, kjer se še še vedno delite na partizane in domobrance, imajo Hrvati nekaj, kar v Sloveniji ne bomo imeli verjetno še dolgo ali pa nikoli... Narodni ponos in patiotizem... Zgleda, da smo Slovenci državo dobili prepoceni...
Odgovori
0 0
JApajaDAja
02. 02. 2026 11.11
politika je zažrta v vse pore družbe..v vsh ex yu republikah je isto...kako to preseči?
Odgovori
0 0
sh4dyl4dy
02. 02. 2026 11.11
Bravo rokometaši. Domoljubi.
Odgovori
-2
0 2
Rado Jarni
02. 02. 2026 11.09
Izgleda, da so na hrvaškem vsi vrhunski športniki člani HDZ stranke. Štala.
Odgovori
+3
3 0
MiskoPol
02. 02. 2026 11.07
Naj gredo rokometaši proslavljat v Čavoglave. Tam so vedno "za dom pripravljeni".
Odgovori
+2
2 0
EarthIsNice
02. 02. 2026 11.03
Tole pa bolano. Ste vidli kaksne zastave so imeli na letaliscu?
Odgovori
+2
2 0
iskriv
02. 02. 2026 10.56
Hrvati še vedno živijo v duhu NDH !
Odgovori
+2
3 1
Grickoficko
02. 02. 2026 10.51
Hrvati so pravi domoljubi, kapo dol.
Odgovori
+2
7 5
bazilika555
02. 02. 2026 11.10
domoljubi, ki poveličujejo pobijanje drugače moslečih???
Odgovori
-1
0 1
baldahin
02. 02. 2026 10.50
Quo vadis Hrvaška?
Odgovori
+0
3 3
Bombardirc1
02. 02. 2026 10.47
Nekateri hrvaški politiki še vedno premorejo nekaj hrbtenice...
Odgovori
+6
7 1
Kmecka logika
02. 02. 2026 10.44
Tak to je na Hrvaskem....se ukvarjajo z ideologijo ust..stva v tem letu
Odgovori
+5
6 1
ŠeVednoPlešem
02. 02. 2026 10.42
Bravo in čestitke mestu heroju Zagrebu, da so zmogli pogum in rekli odlični da proslavljanju športa in odlični ne promociji fašističnih idej
Odgovori
+9
11 2
Apostol1
02. 02. 2026 10.32
Čestitke za tretje mesto Hrvaškim rokometašom in tudi čestitke Zagrebu za pravilno odločitev. Tipi kot je Thompson ne sodijo v civilizirano družbo.
Odgovori
+11
16 5
Matic321321
02. 02. 2026 10.47
Ti sodiš?
Odgovori
+0
4 4
bibaleze
