Romana Tomc izvoljena za eno od podpredsednic Evropske ljudske stranke

"Zelo sem vesela tega rezultata in zaupanja celotne poslanske skupine. Rezultat glasovanja je pokazal, da imamo izjemno podporo. To je tudi zato, ker sem v svojem govoru, pa tudi sicer kolegi poznajo moje delovanje, zelo jasno povedala, da želim, da EPP ostane na tisti strani, kjer so ji volivci namenili največ glasov, in da bom jasno konservativno krilo Evropske ljudske stranke," je Tomčeva povedala po glasovanju v izjavi za slovenske dopisnike v Bruslju.

Kot nam je povedala Tomčeva, pot do uvrstitve na listo glede na izjemno zanimanje vseh ostalih držav, ni bila lahka. "Poganja so potekala do zadnjega trenutka." Portfelje si bodo razdelili na enem izmed prihodnjih sestankov predsedstva, je še dodala.

Izvolitev poslanske kolegice za podpredsednico skupine je pozdravil novoizvoljeni evroposlanec NSi Matej Tonin. "To pomeni, da je EPP pripoznal dober rezultat celotne slovenske delegacije. Mislim, da je pet glasov v EPP od devetih zelo dober rezultat, zlasti v primerjavi z nekaterimi drugimi delegacijami," je povedal.

V EPP bodo slovenske barve v prihodnjem mandatu zastopali še Milan Zver, Zala Tomašič in Branko Grims (vsi SDS).

Tomc je postala prva slovenska evroposlanka, izvoljena na mesto podpredsednika ali podpredsednice skupine EPP. Je pa bila Tanja Fajon v mandatu 2014-2019 podpredsednica skupine socialistov in demokratov (S&D).

Politično skupino EPP, ki bo imela po novem 188 članov, bo medtem še naprej vodil nemški evroposlanec Nemec Manfred Weber, ki ga je podprlo 161 poslancev. Veljavnih je bilo 169 glasov. Na čelu skupine je že od leta 2014, od sredine leta 2022 pa je tudi predsednik stranke.