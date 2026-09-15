Spoznal jo je na Tinderju, nato izgubil vse, tudi dostop do Natovih skrivnosti

Visoki častnik španske mornarice, čigar imena britanski Telegraph ne razkriva, je konec leta 2024 služboval v zavezniškem pomorskem poveljstvu Nata MARCOM v britanskem Northwoodu. Gre za izjemno občutljivo delovno okolje. Poveljstvo spremlja ruske podmornice in vojaške ladje v britanskih vodah ter tankerje tako imenovane ruske senčne flote, s katero Moskva med drugim poskuša zaobiti zahodne sankcije. Takrat je častnik na aplikaciji za zmenke Tinder spoznal Janino White. 49-letnica živi v Romfordu v vzhodnem Londonu, ima britansko in poljsko državljanstvo, rodila pa se je v takratni Sovjetski zvezi. Kot deklica se je preselila na Poljsko, pozneje pa v Veliko Britanijo. Zveza je napredovala hitro. Spoznala sta se oktobra 2024, približno dva tedna pozneje pa se je Whiteova preselila v njegovo stanovanje v zahodnem Londonu. Odprla sta skupni bančni račun, načrtovala potovanja in po njenih besedah razmišljala celo o otrocih. Častnik, oče dveh otrok, se je z ženo razšel malo pred začetkom nove zveze.

Prvi pomemben stik Whiteove z Northwoodom se je zgodil decembra 2024. Častnik jo je 12. decembra povabil na božično druženje. FOTO: Shutterstock

Božična zabava v vojaški bazi

Prvi pomemben stik Whiteove z Northwoodom se je zgodil decembra 2024. Častnik jo je 12. decembra povabil na božično druženje v prostorih baze in zanjo pridobil enodnevno dovolilnico za obiskovalce. V prvi polovici leta 2025 pa so se po navedbah sodnih dokumentov, ki jih je pregledal Telegraph, pri MARCOM pojavili "varnostni pomisleki" glede častnika in njegove zveze z Whiteovo. Med drugim je pozornost vzbudilo tudi dejstvo, da se Whiteova ukvarja s športnim streljanjem in obiskuje strelišče v Essexu. Začeli sta se dve preiskavi – Natova in španska. Sodni dokument navaja, da Velika Britanija v teh postopkih ni sodelovala in da je Španija nato častniku suspendirala nacionalno varnostno dovoljenje. Junija 2025 je bil o preiskavi obveščen tudi poveljnik Northwooda, ki je častniku do konca postopkov odvzel dovolilnico za vstop v bazo. Konec julija so španske oblasti njegovo napotitev v MARCOM končale in vrnil se je v Španijo.

Sum vohunjenja, vendar brez dokaza

A kljub silovitemu odzivu, Whiteova ni bila aretirana, prav tako nobena preiskava ni dokazala, da je ruska vohunka oziroma agentka Kremlja. "Zagotovo vem, da nisem ruska vohunka. Vsaj ko sem nazadnje preverila, nisem bila," je dejala za Telegraph. Trdi, da je postala tarča predvsem zaradi kraja rojstva in da je šlo za diskriminacijo. Danes s španskim častnikom nista več par. Whiteova je proti britanskemu obrambnemu ministrstvu sprožila postopek zaradi diskriminacije in zahteva tudi sodni nadzor nad odločitvijo, zaradi katere so jo v Northwoodu označili za varnostno tveganje. "Celoten državni aparat me je obravnaval kot sovražnico," pravi.

'O njegovem delu doma nisva govorila'

Whiteova priznava, da je okvirno vedela, s čim se ukvarja njen takratni partner. Vedela je, da njegovo delo vključuje rusko senčno floto in podmornice, vendar zatrjuje, da je med njima veljalo jasno pravilo: podrobnosti njegovega dela doma niso bile tema pogovorov. "Ničesar nisem vedela o njegovem delu. Doma sva imela pravilo, da o službi ni govoril," je povedala. Whiteova trdi, da je dan po odvzemu dovolilnice za Northwood s partnerjem odpotovala na Portugalsko. Častnik se je tam udeležil obrambnega dogodka v Natovem pomorskem štabu visoke pripravljenosti v Oeirasu. Po njenih besedah je tudi sama dobila dovoljenje za vstop v bazo. Vztraja, da ni nikoli vstopila v varovane prostore. "Vstopila sva v bazo in medtem ko je imel on nekje dostop do vseh teh izjemno varovanih računalnikov in podatkov, sem jaz sedela ob bazenu, pila kavo in čaj ter uživala," je dejala. "Nikoli nisem dobila dostopa do nobenih strogo tajnih prostorov." Obisk je predstavila kot dokaz, da je portugalske oblasti niso obravnavale kot varnostno grožnjo. Trdi, da je dva dni preživela v "verjetno najbolj varovani Natovi bazi v Evropi" – in da ji je bilo dolgčas.

Zastava Nata FOTO: Profimedia

Poskus vrnitve v Northwood Še bolj nenavaden dogodek se je zgodil 26. avgusta 2025, nekaj tednov po koncu častnikove napotitve. Po sodnih dokumentih so se častnik, Whiteova in še tretja oseba pojavili pri Northwoodu ter domnevno želeli vstopiti na kosilo. Častnik je po navedbah dokumentov trdil, da je svojo dovolilnico izgubil, in zaprosil za dovolilnice za obiskovalce. Sodni dokument izrecno navaja, da njegova trditev ni bila resnična – dostop mu je bil že pred tem odvzet. Varnostniki so jim vstop zavrnili in jim naročili, naj zapustijo območje. Whiteova tega sprva ni želela storiti. Sama dogodek opisuje drugače. Trdi, da je kot pravnica zastopala takratnega partnerja in da sta želela prevzeti njegove osebne stvari. Poklicali so policijo, vendar ni bil nihče aretiran ali pridržan.

V zgodbo vstopi ruska obveščevalna služba

Najbolj nenavaden del zgodbe se je po trditvah Whiteove zgodil šele avgusta letos. Odpotovala je v Sankt Peterburg, kjer je obiskala bolnega očeta. Tam naj bi jo na kavo povabil moški po imenu Andrej, za katerega pravi, da je bil pripadnik ruske Zvezne varnostne službe FSB. Po njeni pripovedi jo je približno dve uri spraševal prav o varnostni preiskavi in nekdanjem partnerju. "Vprašali so me, ali kaj vem o njegovem delu. Rekla sem, da ne," je povedala. Zanimalo naj bi jih tudi, kako sta se spoznala, kako so nastale govorice o vohunjenju, kakšen je njen sedanji odnos z nekdanjim partnerjem ter podatki o njeni družini. "Bil je zelo prijazen in mi prinesel dobro kavo," je srečanje opisala Whiteova.

Častnik: 35 let brezmadežne službe, nato izolacija