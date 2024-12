Romantična zveza 'odnesla' tožilko, proces proti Trumpu v slepi ulici

Prizivno sodišče je menilo, da je Fani Willis ustvarila videz konflikta interesov zaradi razmerja s pogodbenim tožilcem, ki ji je pomagal pri primeru. Zaradi tega prizivno sodišče ni izločilo le tožilke, ampak njen celoten urad, kar dejansko pomeni, da se proces proti Donaldu Trumpu ne more nadaljevati.

Primer bi moral namreč prevzeti drug tožilski urad, za kar ni zanimanja. Poleg tega pa bo Trump kmalu prisegel na položaj predsednika ZDA in glede na letošnjo odločitev vrhovnega sodišča ZDA o predsedniški imuniteti ni pričakovati, da bi kdo nadaljeval pregon.

Postopek proti soobtoženim, ki so za Trumpa skušali spremeniti njegov poraz proti Joeju Bidnu v zmago, se medtem glede na četrtkovo odločitev sodišča lahko nadaljuje. Med njimi sta nekdanji župan New Yorka Rudy Giuliani in nekdanji Trumpov šef kabineta Mark Meadows.

Fani Willis se lahko na odločitev tričlanskega senata prizivnega sodišča pritoži na vrhovno sodišče Georgie. Prizivno sodišče ni bilo enotno pri zavrnitvi odločitve državnega sodnika Scotta McAfeeja, ki je marca odločil, da Willisova ni v konfliktu interesov in lahko nadaljuje proces proti Trumpu, če pogodbeni tožilec Nathan Wade, s katerim je imela razmerje, odide, kar je tudi storil.

Prizivni sodnik Benjamin Land je v ločenem mnenju zapisal, da odločitev njegovih dveh kolegov ni pravilna, saj da ni njihovo delo, da spreminjajo odločitve sodnikov, ampak ukrepajo le, če so njihove odločitve v nasprotju z zakonom. Land je opozoril, da je morda obstajal videz konflikta interesov, dejansko pa ga ni bilo.

Trump in nekateri njegovi soobtoženci so si že dlje časa prizadevali, da bi Willisovo izločili zaradi romantičnega razmerja z Wadom, ki ga je najela za pomoč pri vodenju primera in mu zagotovila visoko plačo. Da to s samim primerom proti Trumpu ni povezano, je menil že McAfee.