Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Romantika med ljudmi in neandertalci: verjetno so se poljubljali

Oxford, 22. 11. 2025 21.14 | Posodobljeno pred 43 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Ne.M.
Komentarji
1

Po podatkih raziskave Univerze v Oxfordu so se neandertalci poljubljali. Morda so si celo izmenjali poljube s sodobnimi ljudmi, še ugotavljajo raziskovalci. Ta zamisel se sklada z ugotovitvami, da imajo ljudje neafriškega porekla v genomu drobce neandertalske DNK.

Bile so predlagane različne teorije, a da nova študija podpira preprosto razlago – da so se najverjetneje poljubljali.
Bile so predlagane različne teorije, a da nova študija podpira preprosto razlago – da so se najverjetneje poljubljali. FOTO: Shutterstock

To ni prvič, da so znanstveniki namignili, da so bili neandertalci in zgodnji sodobni ljudje intimno povezani, poroča Guardian. Med preteklimi raziskavami so ugotovili, da so si ljudje in neandertalci več sto tisoč let po razcepu vrst delili iste ustne mikrobe, kar nakazuje izmenjavo sline.

Glavna avtorica in evolucijska biologinja Matilda Brindle je povedala, da so bile sicer predlagane različne teorije, a da nova študija podpira preprosto razlago – da so se najverjetneje poljubljali. Ta zamisel se sklada z ugotovitvami, da imajo ljudje neafriškega porekla v genomu drobce neandertalske DNK, kar razkriva, da je prišlo do medvrstnega križanja. To pa vsekakor naredi odnos med ljudmi in neandertalci bolj romantičen, meni Brindlova.

Definicija, ki ni osredotočena na človeka

Sprva so raziskovalci morali oblikovati definicijo, ki ne bi bila omejena zgolj na to, kako danes razumemo poljubljanje – kot človeško poljubljanje. Vsi poskusi definiranja poljuba do zdaj so bili zelo osredotočeni na človeka, kar pa bi pomenilo, da se druge živali ne poljubljajo. A zdaj vemo, da to najverjetneje počnejo, četudi ni videti kot človeško poljubljanje, je pojasnila Brindlova.

Kajti nekatera vedenja, ki so sicer videti kot poljubljanje, predstavljajo nekaj povsem drugega. Takšno je na primer žvečenje in prenašanje hrane ali t. i. "bojevanje s poljubi", ki ga včasih vidimo pri ribah. Zato je ekipa oblikovala definicijo poljubljanja, ki temelji na prijateljskih interakcijah in vključuje usmerjen stik usta na usta s pripadnikom iste vrste, s premikanjem ust, vendar brez izmenjave hrane.

Strokovnjak za vedenje velikih opic z Univerze v Durhamu dr. Jake Brooker je dejal, da so izvori poljubljanja globoko v naši evolucijski preteklosti, saj ga lahko opazimo pri številnih opicah.
Strokovnjak za vedenje velikih opic z Univerze v Durhamu dr. Jake Brooker je dejal, da so izvori poljubljanja globoko v naši evolucijski preteklosti, saj ga lahko opazimo pri številnih opicah. FOTO: Shutterstock

Osredotočili so se na poročila o poljubljanju pri primatih iz Afrike in Azije – vključno z bonobi, šimpanzi in orangutani – ter uporabili videoposnetke na YouTubu, da bi ta poročila potrdili. Raziskovalci so nato te podatke združili z informacijami o evolucijskih odnosih med živimi in izumrlimi vrstami takšnih primatov.

Raziskovalna ekipa ugotavlja, da se je poljubljanje razvilo pred približno 21,5 do 16,9 milijona let pri prednikih velikih opic. Po ugotovitvah raziskovalcev bi bilo poljubljanje lahko v spolnem kontekstu uporabljeno za povečanje reproduktivnega uspeha ali kot pomoč pri izbiri partnerja, v platonskem kontekstu pa bi lahko pomagalo krepiti vezi.

Sprva so raziskovalci morali oblikovati definicijo, ki ne bi bila omejena zgolj na to, kako danes razumemo poljubljanje.
Sprva so raziskovalci morali oblikovati definicijo, ki ne bi bila omejena zgolj na to, kako danes razumemo poljubljanje. FOTO: Shutterstock

Strokovnjak za vedenje velikih opic z Univerze v Durhamu Jake Brooker je dejal, da so izvori poljubljanja globoko v naši evolucijski preteklosti, saj ga lahko opazimo pri številnih opicah. Profesorica arheologije človeških izvorov na Univerzi v Yorku Penny Spikins pa je povedala, da ima poljubljanje tudi kulturno razsežnost, saj ni značilno za vse družbe. Poudarila je tudi, da je ustvarjanje zaupanja in intimnosti med ljudmi starodavno vedenje. Zato ni nič presenetljivega, da so se neandertalci – in morda tudi neandertalci in ljudje – med seboj poljubljali, kljub stereotipu o njihovi grobi in nasilni preteklosti.

neandertalci poljubljanje človek
Naslednji članek

Proizvajalkam nafte uspelo: brez načrta za prehod od fosilnih goriv

Naslednji članek

Porušen most odstranili, začasnega bo postavila vojska

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Soul
22. 11. 2025 21.57
In po dolgem času jutri opravimo svojo dolžnost, ter se odločimo proti...!!
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363