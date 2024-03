Romarji v Koloradu slavijo zamrznjeno truplo Norvežana

V teh dneh se posebne vrste romarji v velikem številu zgrinjajo v ameriški Kolorado. Na tisoče ljudi v maskah, kjer ne manjka zombijev in okostnjakov, že skoraj 20 let zapored proslavlja mrtvega človeka, Norvežana, čigar globoko zamrznjeno truplo je vnuk pripeljal v Nederland v Koloradu in ga shranil v lopi za hišo. Tam je še danes. Najbolj posebnemu prebivalcu Nederlanda se poklonijo z bizarno zabavo, nad katero visi senca smrti. Ne manjka mrliških vozov, dirk s krstami in skakanja v ledeno mrzlo vodo, s katerim slavijo koncept krionične zamrznitve.