Z genskim inženiringom oživeli izumrlega krvovolka: rešitev ali nova težava?

Ameriško biotehnološko podjetje Colossal Biosciences je sporočilo, da so s pomočjo genskega inženiringa vzgojili tri mladiče krvovolka, ki je sicer izumrl pred več kot 10.000 leti. DNK krvovolka so pridobili iz fosilov in nato na novo zapisali gensko kodo navadnega sivega volka, ki je njegov najbližji še živeči sorodnik. Mladiče so na svet spravili s pomočjo domačih psov kot nadomestnih mater. Kljub izjemnemu tehnološkemu dosežku so nekateri strokovnjaki kritični do ponovne oživitve že izumrlih živalskih vrst, predvsem zaradi vprašanj, kako se bodo take živali obnesle znotraj ekosistema, kakšno nevarnost predstavljajo za druge živali in koliko genov je potrebno spremeniti, da žival dejansko postane krvovolk.

Dosežek ameriškega podjetja si je prislužil tudi naslovnico revije Time, ki jo krasi snežno bel volk, ob njem pa napis, da se ta izumrla živalska vrsta vrača. Krvovolk se je pred več kot 10.000 leti dejansko sprehajal po Ameriki, zadnje desetletje pa so se nad njim navduševali predvsem ljubitelji fantazijske serije Igra prestolov (Game of Thrones, ang.).

Sedaj je krvovolk znova v središču, tokrat zaradi podjetja Colossal Biosciences, ki trdi, da je s spretnim genskim inženiringom, kloniranjem in starodavnim DNK znova vzredilo tri mladiče te vrste, poimenovali so jih Romulus, Remus in Khaleesi. Gensko spremenjene zarodke so vsadili v domače psice, po navedbah revije Time, so se vsi trije volkovi skotili s pomočjo carskega reza, da bi zmanjšali tveganje za nastanek zapletov. Dva samca sta se skotila 1. oktobra 2024, samica pa 30. januarja letos.

Skrivnostna lokacija na severu ZDA

Podjetje, ki volkove vzreja na 800 hektarjev veliki neznani lokaciji na severu ZDA, si prizadeva, da bi na tak način obudili tudi volnatega mamuta in tasmanskega tigra. Vrednost podjetja Colossal Biosciences je bila januarja sicer ocenjena na 10 milijard dolarjev (9,1 milijarde evrov). Zatrjujejo, da so posestvo, ki je obdano z visoko ograjo, kamerami in droni, registrirali pri ameriškem kmetijskem ministrstvu. Kljub impresivnemu tehnološkemu preboju strokovnjaki opozarjajo, da vseeno ne gre za dejanske krvovolke. Zoolog Philip Seddon z Univerze Otago na Novi Zelandiji je za BBC pojasnil, da so živali "gensko spremenjeni sivi volkovi".

Tudi Love Dalen, profesor evolucijske genomike s Centra za paleogenetiko na Univerzi v Stockholmu in svetovalec podjetja Colossal, priznava, da ni nobene skrivnosti, da je v celotnem genomu krvovolka 99,9 odstotka sivega volka. "V znanstveni skupnosti se bo pojavil spor o tem, koliko genov je treba spremeniti, da žival dejansko postane krvovolk, vendar je to v resnici filozofsko vprašanje," je dileme okoli novih tehnologij in praks pojasnil za CNN. Paleogenetik Nic Rawlence ob tem poenostavljeno pojasnjuje, da je DNK, pridobljen iz fosilnih ostankov, zelo poškodovan in degradiran, da bi z njim lahko živali naprej klonirali. Rešitev so pri podjetju sicer našli v novi tehnologiji, s katero so izrezali zgolj koščke DNK in jih vstavili v gensko kodo žive živali - v tem primeru sivega volka, ki je najbližji še živeči sorodnik krvovolka. V podjetju trdijo, da so DNK vzeli iz 13.000 let starega zoba in 72.000 let stare lobanje. Genom so nato primerjali z genomi volkov, šakalov in lisic, da so lahko primerjali genske različice za lastnosti, ki jih ima krvovolk - bela, daljša in gosta dlaka.

"Nastal je hibrid"

"Nastal je hibrid. Ustvarili so sivega volka, ki ima nekaj značilnosti krvovolka, na primer večja lobanja in bela dlaka," pojasnjuje Rawlence. Po njegovem mnenju sta se vrsti sivega volka in krvovolka ločili pred 2,5 do šestimi milijoni let.

V podjetju trdijo, da so DNK vzeli iz 13.000 let starega zoba in 72.000 let stare lobanje.