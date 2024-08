Romuni odpeljali luksuzne avtomobile kontroverznega Andrewa Tata

V romunski prestolnici so preiskovalci opravili več racij na naslovih v lasti kontroverznega britansko-ameriškega spletnega vplivneža Andrewa Tata in njegovega brata Tristana Tata. Že v sredo so zasegli 16 luksuznih vozil, motorno kolo, prenosne računalnike, drage ure in gotovino, v soboto pa so z največjega posestva provokativnega vplivneža odpeljala še več vozil. Tožilci so medtem za Andrewa Tata odredili tudi 30-dnevni pripor.