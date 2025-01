Romunija in Bolgarija postali del schengna

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Žabec gre k vedeževalcu, da bi izvedel svojo usodo. Vpraša ga, ali se bo kdaj srečno zaljubil in postal princ. Vedeževalec napeto gleda v kavno usedlino, nato pa pravi: "Imam dobro in slabo novico. Katero bi rad slišal najprej?" "Dobro," pravi žabec. "Spoznal boš lepo dekle, ki bo želelo o tebi izvedeti prav vse," pravi vedeževalec. "Pa saj to je krasno," se razveseli žabec. "Slaba novica pa je, da jo boš spoznal na fakulteti za biologijo!"