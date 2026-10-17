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Romunija nad Črnim morjem sestrelila dva drona

Bukarešta, 17. 10. 2026 19.32 pred 1 uro 2 min branja 11

Avtor:
STA N.L.
Romunski lovci

Oblasti v Romuniji so sporočile, da je vojska v romunskem zračnem prostoru nad Črnim morjem sestrelila dva drona. Gre za najnovejšega v nizu nedavnih podobnih incidentov, za katere se domneva, da so posledica ruske invazije na Ukrajino.

"Romunski vojaški piloti so nad Črnim morjem napadli in sestrelili dva drona, potem ko sta nezakonito priletela v zračni prostor nad našo državo," je na družbenih omrežjih sporočil minister za obrambo Radu Miruta.

Prvi brezpilotni letalnik je vstopil v nacionalni zračni prostor ob 17:59 in so ga sestrelili v dveh minutah, drugega so napadli in sestrelili ob 18:05, poroča PROTV News. Oba drona sestrelili lovci F-16, in sicer približno 20 kilometrov od pristaniškega mesta Sulina ob Črnem morju.

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Ob obalah Črnega morja v zadnjih tednih in mesecih vse pogosteje poročajo o incidentih z droni in napadih na trgovske ladje. Od začetka oktobra sta v sedmih tovrstnih napadih umrla najmanj dva mornarja, še 28 jih je pogrešanih, tri ladje pa so potonile.

Napadi krepijo zaskrbljenost glede varnosti trgovske plovbe v Črnem morju in morebitnega širjenja posledic vojne v Ukrajini na ozemlje Nata.

Vladi Romunije in Bolgarije, ki sta članici Nata in EU, sicer napadov zaradi pomanjkanja prepričljivih materialnih dokazov ne pripisujeta Rusiji. Vendar pa sta voditelja obeh držav, romunski predsednik Nicusor Dan in bolgarski premier Rumen Radev, v četrtek opravila pogovore na to temo z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem.

Bolgarija je v petek prosila Nato za krepitev njene obrambe pred droni, Rutte pa je obema voditeljema zagotovil, da bo zavezništvo okrepilo svojo prisotnost na vzhodnem krilu ter zmogljivosti za obrambo pred droni.

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Romunija Črno morje droni Nato varnost

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KOMENTARJI11

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GhostWithAxe
17. 10. 2026 20.52
Komu najbolj koristi da se EU potegne v vojno z Rusi? V kadetnici so nas 4 leta bombardirali s kriminalistiko. "Povej mi motiv in povedal ti bom kdo je storilec". Kdo ima najvec koristi da EU vstopi v vojno ker tule da en dron neko adjo napade ni nek vojni dosezek je pa posledica ce se aktivira clen 5 Nato a ni? Komu tece voda v grlo? A se Putinu kaj mudi trenutno ta moment? Ali cas dela za njega? Hvala za branje in srecno kekci.
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0 0
dark Cat
17. 10. 2026 20.33
So ze nasl tiste potopljene ladje?
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+1
1 0
Kameleon Kiddo
17. 10. 2026 20.19
A res ni nobenega treznega več na poziciji moči, naj gre k putinu in mu zagotovi da ukrajina in gruzija ne bota v natu paktu nikoli pa rešeno. Zdaj so v parih letih nardili tu tako štalo da bog pomagaj. Pa še kr travmirajo. Ne pozabit da je to sledilo medijskemu pompu po covid epidemiji. Naslednji dan prakticno covida ni vec bilo nikjer.
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+2
4 2
tron3
17. 10. 2026 20.06
Ukrajinska sigurno!!!!
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+3
6 3
Dr Dre
17. 10. 2026 20.05
NATO na z artiklom 5 napade 🇺🇦 in zadevo zaključi.
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-7
0 7
Justice4all
17. 10. 2026 20.03
Se govori,da sta iz dronov padla ruska pasoša...
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+2
6 4
Kameleon Kiddo
17. 10. 2026 20.21
Ja en je mel puškin v cirilici baje napisano gor
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-2
1 3
Na pol ovca
17. 10. 2026 19.57
20km od obale ni Rumunski zračni prostor, zanimvo ad ne govorijo da je bil Ruski če so tiho je Ukrajinski kot v Zagrebu, Poljskem...
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+5
8 3
Dr Dre
17. 10. 2026 20.05
Piloti so videli na dronu 🇷🇺 zastavo, tako je potrjeno🤣🤣
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-3
1 4
brezveze13
17. 10. 2026 19.47
toliko časa bodo izzivali da bodo izzvali povratek bo težak
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+3
4 1
slayer2
17. 10. 2026 19.59
Kdo iziva,jaz sem 100%, da hoče naci horda v Kijevu celo EU potegniti v vojno!!!
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+5
8 3
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