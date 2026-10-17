Romunija nad Črnim morjem sestrelila dva drona

Prvi brezpilotni letalnik je vstopil v nacionalni zračni prostor ob 17:59 in so ga sestrelili v dveh minutah, drugega so napadli in sestrelili ob 18:05, poroča PROTV News. Oba drona sestrelili lovci F-16, in sicer približno 20 kilometrov od pristaniškega mesta Sulina ob Črnem morju.

"Romunski vojaški piloti so nad Črnim morjem napadli in sestrelili dva drona, potem ko sta nezakonito priletela v zračni prostor nad našo državo," je na družbenih omrežjih sporočil minister za obrambo Radu Miruta .

Ob obalah Črnega morja v zadnjih tednih in mesecih vse pogosteje poročajo o incidentih z droni in napadih na trgovske ladje. Od začetka oktobra sta v sedmih tovrstnih napadih umrla najmanj dva mornarja, še 28 jih je pogrešanih, tri ladje pa so potonile.

Napadi krepijo zaskrbljenost glede varnosti trgovske plovbe v Črnem morju in morebitnega širjenja posledic vojne v Ukrajini na ozemlje Nata.

Vladi Romunije in Bolgarije, ki sta članici Nata in EU, sicer napadov zaradi pomanjkanja prepričljivih materialnih dokazov ne pripisujeta Rusiji. Vendar pa sta voditelja obeh držav, romunski predsednik Nicusor Dan in bolgarski premier Rumen Radev, v četrtek opravila pogovore na to temo z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem.

Bolgarija je v petek prosila Nato za krepitev njene obrambe pred droni, Rutte pa je obema voditeljema zagotovil, da bo zavezništvo okrepilo svojo prisotnost na vzhodnem krilu ter zmogljivosti za obrambo pred droni.