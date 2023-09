Romunija opozarja na morebitno kršitev svojega zračnega prostora

"Sistem radarskega nadzora (...) je pokazal možen nedovoljen vstop v romunski nacionalni zračni prostor, pri čemer je bil signal zaznan na poti proti občini Galati," je ministrstvo dodalo po poročanju agencije AFP.

Sporočilo je še, da zaenkrat ni videti, da bi na romunsko ozemlje padel kakšen predmet, vendar se bo iskanje nadaljevalo.

Okoli polnoči so prebivalci mest Galati in Tulcea, ki se nahajata nasproti ukrajinskega pristanišča Reni na drugem bregu Donave, prejeli opozorilo, naj poiščejo varno zavetje. Oblasti so ga nato približno dve uri pozneje preklicale.

V začetku meseca so romunski vojaki v vasi Plauru na vzhodu Romunije ob ukrajinski meji zgradili dodatna zaklonišča, da bi zaščitili prebivalce, potem ko so na tem območju našli razbitine padlega brezpilotnega letalnika. Obenem je razširila območje prepovedi letenja, in sicer na 20 do 30 kilometrov od meje z Ukrajino.

Odkar je Rusija odstopila od sporazuma, ki je omogočal izvoz ukrajinskega žita prek Črnega morja, je okrepila zračne napade na južni ukrajinski regiji Odesa in Mikolajev, kjer se nahaja ključna infrastruktura za izvoz žita, tudi prek rečnih pristanišč na Donavi.