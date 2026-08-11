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Romunija pripravlja zaustavitev 2. bloka jedrske elektrarne Cernavoda

Cernavoda, 11. 08. 2026 11.02 pred 4 urami 2 min branja 10

Avtor:
N.V.
Jedrska elektrarna v Cernavodi

Jedrska elektrarna v Cernavodi je zaradi zelo nizkega pretoka Donave in spreminjanja vodostaja na območju zajema vode za črpalke hladilnega sistema začela postopke za nadzorovano zaustavitev drugega reaktorja (bloka 2), sporoča romunsko ministrstvo za energetiko.

Kot so sporočili, so začeli s tehničnimi postopki, ki so potrebni pred samo nadzorovano zaustavitvijo 2. bloka. Gre za običajne in preventivne postopke, značilne za varno pripravo za zaustavitev jedrskega bloka, poroča romunski Stirile Pro TV.

"Ti ne kažejo na kakršen koli incident v elektrarni, temveč so del tehničnih ukrepov, ki se izvajajo, kadar obratovalni parametri zahtevajo pripravo na nadzorovano zaustavitev," so dodali in opozorili, da je pričakovana nadzorovana zaustavitev v prihodnjih dneh tega tedna, če bodo napovedi glede pretoka Donave ostale neugodne. 

Jedrska elektrarna v Cernavodi
Jedrska elektrarna v Cernavodi
FOTO: AP

Oblasti zagotavljajo, da so pripravile potrebne ukrepe za nadomestitev električne energije, ki je 2. blok ne bo več proizvajal, ter za ohranjanje ravnovesja nacionalnega elektroenergetskega sistema.

Romunija bo sicer z zaustavitvijo drugega reaktorja ostala brez proizvodnje jedrske energije, v sistemu pa bi izpadla zmogljivost približno 1400 MW, ki jo običajno zagotavljata oba reaktorja elektrarne. Po podatkih Romatoma sta oba bloka v Cernavodi zagotavljala približno 18–20 odstotkov romunske proizvodnje električne energije.

Potrebe bodo pokrili z izkoriščanjem možnosti uvoza električne energije iz regionalnih in evropskih energetskih sistemov ter z aktiviranjem dodatnih proizvodnih zmogljivosti na nacionalni ravni.

Romunska mornarica med nadzorovanim razstreljevanjem podvodnih skal, da bi izboljšala pretok vode do jedrske elektrarne Cernavoda.
Romunska mornarica med nadzorovanim razstreljevanjem podvodnih skal, da bi izboljšala pretok vode do jedrske elektrarne Cernavoda.
FOTO: AP

V ta namen bodo tudi energetski blok Rovinari 4 družbe Complexul Energetic Oltenia umaknili iz rezerve in ga dali na razpolago nacionalnemu elektroenergetskemu sistemu. Prav tako bodo v okviru tehničnih omejitev in razpoložljivih vodnih virov izkoristili dodatne proizvodne zmogljivosti družbe Hidroelectrica, sporoča ministrstvo za energijo.

Poleg tega nacionalni energetski dispečer ves čas spremlja proizvodnjo, porabo, razpoložljive rezerve in možnosti čezmejne izmenjave električne energije, tako da se ukrepi izvajajo postopoma, glede na dejanske potrebe sistema.

Če bi začeli z omejevanjem porabe električne energije, bi se to najprej zgodilo pri velikih industrijskih odjemalcih med 19. in 23. uro, a je to zadnji ukrep po prednostnem vrstnem redu. Gospodinjski odjemalci pa niso vključeni v mehanizem omejevanja porabe električne energije.

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KOMENTARJI10

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vakalunga
11. 08. 2026 15.03
Torej je jasno, da drugega bloka Slovenija ne potrebuje..?? Naj ga gradi PERNATI, ki je našo energijo poceni prodal in nam po trikrat večji ceni prodal nazaj..
Odgovori
0 0
Nace Štremljasti
11. 08. 2026 14.31
a jim ne bodo jenkiji pomagali,ki so tako navijali da mora biti romunija v eu
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+2
2 0
Kimberley Echo
11. 08. 2026 12.53
Romunija ima 188 hidroelektrarn in če je še vode dovolj, proizvedejo 6.4 GW. To je 30% vse energije, ki jo porabi država. Tudi HE Železna vrata I. in II. nekaj doprinese, a si jo delijo s Srbijo. Rovinari 4 pa je termoelektrarna s 4 proizvodnimi bloki na lignit, zgrajena l. 1976 in proizvede 330 MW. Na Donavi je sicer še ena HE popolnoma v Romuniji, proizvede lahko 510 MW, a zdaj ni dovolj vode. Vseeno pa, če zaženejo vse v rezervi imajo svoje elektrike več kot dovolj in ni potreben uvoz.
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+1
1 0
Diavolo 666
11. 08. 2026 12.35
Je pa zanimivo , da vse EU države govorijo da bodo uvažale energijo ... Sigurno ne iz ukrajine 🤭🤔
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+1
1 0
Delavec_Slo
11. 08. 2026 12.32
Lepo jedrska elektrarna, zadaj pa vetrnice- ŠE ROMUNI SO ŽE PRED NAMI, VAŽNO DA IMAMO 200% PREVELIKO JAVNO UPRAVO- MATOZ A BEREŠ TOLE- MAL GASA DAJ!
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+2
3 1
Janez23
11. 08. 2026 12.28
Glede na katastrofalno sušo je res pravi čudež, da imamo še elektriko in pitno vodo. Evropa se bo očitno počasi ampak vztrajno spremenila poleti v puščavo, pozimi pa malo dežja in malo megle. Dežja poleti in snega pozimi, pa že dvajset let ni več .
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+5
5 0
Aijn Prenn
11. 08. 2026 12.22
Vse nuklearke v bližini nas so tik pred zaustavitvijo. Počasi bomo razumeli nemce zakaj so jih dokončno ustavili.
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-5
0 5
Banion
11. 08. 2026 12.17
nevarno bo kajti ko so zaustavljali černobil vemo kako se je končalo
Odgovori
-4
1 5
E.Nigma
11. 08. 2026 11.52
Pri nas se pa o ilegalnih ne govori?
Odgovori
-3
0 3
GretamUhan
11. 08. 2026 12.16
Centrifugah za bogatenje jedrskega goriva? Legalne so..
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+3
3 0
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