Romunija pripravlja zaustavitev 2. bloka jedrske elektrarne Cernavoda

Kot so sporočili, so začeli s tehničnimi postopki, ki so potrebni pred samo nadzorovano zaustavitvijo 2. bloka. Gre za običajne in preventivne postopke, značilne za varno pripravo za zaustavitev jedrskega bloka, poroča romunski Stirile Pro TV. "Ti ne kažejo na kakršen koli incident v elektrarni, temveč so del tehničnih ukrepov, ki se izvajajo, kadar obratovalni parametri zahtevajo pripravo na nadzorovano zaustavitev," so dodali in opozorili, da je pričakovana nadzorovana zaustavitev v prihodnjih dneh tega tedna, če bodo napovedi glede pretoka Donave ostale neugodne.

Jedrska elektrarna v Cernavodi FOTO: AP

Oblasti zagotavljajo, da so pripravile potrebne ukrepe za nadomestitev električne energije, ki je 2. blok ne bo več proizvajal, ter za ohranjanje ravnovesja nacionalnega elektroenergetskega sistema. Romunija bo sicer z zaustavitvijo drugega reaktorja ostala brez proizvodnje jedrske energije, v sistemu pa bi izpadla zmogljivost približno 1400 MW, ki jo običajno zagotavljata oba reaktorja elektrarne. Po podatkih Romatoma sta oba bloka v Cernavodi zagotavljala približno 18–20 odstotkov romunske proizvodnje električne energije. Potrebe bodo pokrili z izkoriščanjem možnosti uvoza električne energije iz regionalnih in evropskih energetskih sistemov ter z aktiviranjem dodatnih proizvodnih zmogljivosti na nacionalni ravni.

Romunska mornarica med nadzorovanim razstreljevanjem podvodnih skal, da bi izboljšala pretok vode do jedrske elektrarne Cernavoda. FOTO: AP