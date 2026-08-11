Romunija pripravlja zaustavitev 2. bloka jedrske elektrarne Cernavoda

Kot so sporočili, so začeli s tehničnimi postopki, ki so potrebni pred samo nadzorovano zaustavitvijo 2. bloka. Gre za običajne in preventivne postopke, značilne za varno pripravo za zaustavitev jedrskega bloka, poroča romunski Stirile Pro TV.
"Ti ne kažejo na kakršen koli incident v elektrarni, temveč so del tehničnih ukrepov, ki se izvajajo, kadar obratovalni parametri zahtevajo pripravo na nadzorovano zaustavitev," so dodali in opozorili, da je pričakovana nadzorovana zaustavitev v prihodnjih dneh tega tedna, če bodo napovedi glede pretoka Donave ostale neugodne.
Oblasti zagotavljajo, da so pripravile potrebne ukrepe za nadomestitev električne energije, ki je 2. blok ne bo več proizvajal, ter za ohranjanje ravnovesja nacionalnega elektroenergetskega sistema.
Romunija bo sicer z zaustavitvijo drugega reaktorja ostala brez proizvodnje jedrske energije, v sistemu pa bi izpadla zmogljivost približno 1400 MW, ki jo običajno zagotavljata oba reaktorja elektrarne. Po podatkih Romatoma sta oba bloka v Cernavodi zagotavljala približno 18–20 odstotkov romunske proizvodnje električne energije.
Potrebe bodo pokrili z izkoriščanjem možnosti uvoza električne energije iz regionalnih in evropskih energetskih sistemov ter z aktiviranjem dodatnih proizvodnih zmogljivosti na nacionalni ravni.
V ta namen bodo tudi energetski blok Rovinari 4 družbe Complexul Energetic Oltenia umaknili iz rezerve in ga dali na razpolago nacionalnemu elektroenergetskemu sistemu. Prav tako bodo v okviru tehničnih omejitev in razpoložljivih vodnih virov izkoristili dodatne proizvodne zmogljivosti družbe Hidroelectrica, sporoča ministrstvo za energijo.
Poleg tega nacionalni energetski dispečer ves čas spremlja proizvodnjo, porabo, razpoložljive rezerve in možnosti čezmejne izmenjave električne energije, tako da se ukrepi izvajajo postopoma, glede na dejanske potrebe sistema.
Če bi začeli z omejevanjem porabe električne energije, bi se to najprej zgodilo pri velikih industrijskih odjemalcih med 19. in 23. uro, a je to zadnji ukrep po prednostnem vrstnem redu. Gospodinjski odjemalci pa niso vključeni v mehanizem omejevanja porabe električne energije.
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