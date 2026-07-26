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Romunija sestrelila že tretji dron v treh dneh

Bukarešta, 26. 07. 2026 11.24 pred 2 urama 1 min branja 21

Avtor:
STA
Ruski dron

Romunija je sestrelila že tretji dron v treh dneh, in sicer nad Črnim morjem. Romunski predsednik Nicusor Dan je prst uperil v Rusijo, češ da je preiskava pokazala, da je bil v petek sestreljen brezpilotnik tipa šahed, kakršne v vojni proti Ukrajini uporablja Rusija.

Romunija je od začetka vojne v Ukrajini v svojem zračnem prostoru že večkrat zaznala drone, vendar njene oborožene sile doslej niso sestrelile še nobenega. Prvič so to storile v petek, nato pa še v soboto, ko so ga sestrelile blizu meje z Ukrajino, in danes, ko ga je romunsko bojno letalo F-16 pet minut po vstopu v romunski zračni prostor prestreglo nad Črnim morjem.

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Novico o zadnji sestrelitvi je objavil obrambni minister države Radu Miruta, predsednik Romunije Dan pa je medtem sporočil ugotovitve preiskave, ki je pokazala, da je bil v petek sestreljen dron tipa šahed. Preiskava v soboto in danes sestreljenih dronov po njegovih besedah še poteka.

"Nesprejemljivo in nevzdržno je, da Ruska federacija še naprej krši zračni prostor Romunije, ki je tudi zračni prostor Nata in Evropske unije," je zapisal na omrežju X.

Romunija je doslej poročala o že več deset dronih nad svojim ozemljem. Med drugim je eden maja padel na stanovanjsko stavbo v Galatiju blizu meje z Ukrajino, pri čemer sta bila ranjena dva človeka. Romunski parlament je lani sprejel zakon, ki dovoljuje sestrelitve dronov, ki kršijo zračni prostor države.

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KOMENTARJI21

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Nace Štremljasti
26. 07. 2026 14.11
tornadotex,ko bo Rus usekal na polno,se bo nato vkopal do pekla v zemljo,že videno kaj je sposoben nato v prvi vrsti bežanje pred tomos divizijo iz afganistana to pove vse
Odgovori
+0
1 1
Tenma
26. 07. 2026 14.01
Ali ste vedeli da se je Rusija celo želela včlaniti v NATO in so jih zavrnali. Zanimivo, kajne.
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+0
1 1
Glavni_Baja 1
26. 07. 2026 14.15
vem samo, da rusi niso bili nikoli za nato. ta zveza obstaja samo zato, ker ji slepo sledijo njeni potrčkoti.
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0 0
tornadotex
26. 07. 2026 13.37
Rusi niso zmožni niti zaznati, kako jih bodo neki dan iz zveze NATA udarili po p...
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-1
3 4
Glavni_Baja 1
26. 07. 2026 13.42
sanjaj, sanjaj, saj so sanje zastonj 🤙👌🤝🍻🦾
Odgovori
+1
3 2
Tenma
26. 07. 2026 13.19
Meni je tako smešno vseskupaj. Obstajajo dokumenti, kako se je namensko NATO(ZDA) širil proti Rusiji da bi jih nekako "ukleščili". Njihovi analitiki so dejali da se Rusija ne bo uprla. Več kot desetletje se je NATO šitil na vzhod in Rusi so skos opozarjali. A zdej k je pa resnični problem pa se vsi delajo neumne, da so Rusi agresivni. ZDA je edina država na svetu, ki je nenehno v vojni po svetu od svojega obstoja. Dejstva so na netu.
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+1
3 2
Obi-van-Kenobi
26. 07. 2026 13.09
Ja noro res, itak ukrajinski dron ki izivajo napad NATA na rusijo
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-1
5 6
Bolfenk2
26. 07. 2026 13.06
Ukrainci ves čas provocirajo. Že takoj na začetku vojne so z dronom napadli Zagreb in za las zgrešili študentski dom.
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+4
8 4
lakala28
26. 07. 2026 13.18
Logično. Če so napadli putlerja, bodo še koga drugega a ne? Zelo jajovsko bistroumno. Hvala za vaš glas, da imamo vlado prevarantov.
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-2
2 4
Glavni_Baja 1
26. 07. 2026 13.38
@lakala28, ti pa si za hece 😆😂🤣🤣😅😅😂😆
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+2
2 0
walter2
26. 07. 2026 13.06
Ukrajina se posložuje vseh trikov,da bi zavlekla NATO v direkten spopad z Rusijo!Indirekten pa tako traja že par let!
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+4
7 3
Vladimir.Krutov
26. 07. 2026 12.46
Američani imajo popolnoma isti dron....kopijo Iranskega....umirite se malo.....kdor želi borbo....izvolite kdo vas drži nazaj?
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+4
6 2
anatomija
26. 07. 2026 12.40
Ruski fašisti zopet provocirajo , potem pa so vedno drugi vse krivi samo oni so ovčke . Pri na imamo podobne izkušnje s Srbi . Ko so ubijali civiliste so bili najbolj močna in pogumna vojaka na svetu ko so jih dobili po prstih pa so pričeli jokati in stokati in čudežno pozabili preteklih 8 let
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-3
5 8
Glavni_Baja 1
26. 07. 2026 13.34
stari, ti si za k doktorju 😁
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+1
2 1
Zdenko Krajnc
26. 07. 2026 12.28
To da gre za dron šahed v Romuniji, ni noben dokaz, da so ga rusi tja poslali. Dejansko je teh ruskih dronov nad Ukrajino na tisoče. Veliko med njimi jih dol pade v stanju da se jih da na novo usposobiti za naslednji polet. Ker na račun tega 'rezervni deli' praktično padajo iz neba, je povsem možno, da te drone sestavlja tudi ukrajinska vojska ali pa jih v privat režiji usposabljajo tudi posamezniki, ki jih potem lansirajo. Kaj želim povedati, seveda je možno da so ruski, vendar je povsem enako možno da so ukrajinski, turški, iranski (imajo vojni interes, ker so v vojni z američani, ti pa imajo bazo v Romuniji), poljski, britanski ali od kogarkoli ki ima interes, da provocira in poskuša delati politično, vojaško ali obveščevalno zmedo. Če ni mehkega prestrezanja (prevzema drona) in opravljene analize leta in čipovja v dronu, potem to ni noben dokaz. Morda je dron celo romunski in ga sami lansirajo in potem uspešno sestrelijo, da bi pokazali mednarodni skupnosti da so napadani in da so visoko bojno pripravljeni in sposobni takšne grožnje odstraniti. Seveda pa sestrelitev nad morjem pomeni da so izgubljeni tudi vsi dokazi o dejanskem izvoru drona, da pač politiki z interesi lahko na pamet obsojajo tiste ki jih nimajo radi, se pravi ruse. Tako je vse le vera, kdor verjame, pač verjame.... potrebni pa so nesporni dokazi, zato je početje romunov na najvišji politični ravni, milo rečeno neodgovorno.
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+4
7 3
Petur
26. 07. 2026 12.20
nič ne bo zeleni,nič ne bo..Natovi dobro vedo,da jih takoj vlado požvepla...
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+1
6 5
xxman.y
26. 07. 2026 13.05
Haha, ta nesposobnež žvepla že 4 leta in pol Ukrajino, brez uspeha.
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+1
3 2
sabro4
26. 07. 2026 12.19
kijevčani hlastajo, da bi sprožili 5-čl- NATO .....
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+5
9 4
EU Dig. Cenzura
26. 07. 2026 11.54
Seveda krivi so rusi ceprav ukraina sama to dela. Koliko denarja se je zmetalo v Ukraino, doma pa ni za ljudi ki potrebujejo densr za prezivetje.
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+4
10 6
Nace Štremljasti
26. 07. 2026 12.03
res je tako
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+5
10 5
osservatore
26. 07. 2026 12.16
@EUdig. Če je preiskava pokazala, da so droni tipa šahed, potem se ve kam spadajo. Ane pametnjakovič?
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+0
4 4
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